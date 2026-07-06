Vidhen dy pistoleta nga një banesë në Prishtinë
Një qytetar ka njoftuar Policinë se persona të panjohur kanë hyrë me forcë në banesën e tij gjatë kohës kur ajo ka qenë e pabanuar.
Sipas ankuesit, të dyshuarit kanë demoluar gjësende brenda banesës dhe më pas kanë arritur të hapin me forcë një kasafortë, nga e cila kanë vjedhur dy pistoleta për të cilat ai posedonte leje.
Në lidhje me rastin është njoftuar prokurori kujdestar, i cili ka urdhëruar inicimin e hetimeve për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e të dyshuarve. /Telegrafi/
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