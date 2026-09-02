Vetëm 55.1% e kandidatëve kalojnë afatin e dytë të Maturës Shtetërore 2026
Vetëm pak më shumë se gjysma e kandidatëve që i janë nënshtruar afatit të dytë të Provimit të Maturës Shtetërore e kanë kaluar atë me sukses.
Kështu u bë e ditur përmes një njoftimi për media nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.
Tutje në njoftim thuhet se në afatin e dytë, provimit i janë nënshtruar gjithsej 4,433 kandidatë, prej të cilëve 2,444 e kanë kaluar me sukses testin, që përbën 55.1 për qind të numrit të përgjithshëm të kandidatëve.Ndërkohë, arritshmëria më e lartë në test është në lëndën Gjuhë Shqipe me 49.3 pikë.
"Arritshmëria mesatare e përgjithshme në test është 43.2 pikë, ndërsa sipas lëndëve është: Gjuhë amtare: 49.3 pikë; Gjuhë angleze: 44.1 pikë; Matematikë: 36.4 pikë; Lënda zgjedhore: 42.9 pikë.Gjatë administrimit të testit, 18 kandidatë janë larguar nga provimi për shkak të mosrespektimit të rregullave dhe procedurave të përcaktuara për administrimin e Provimit të Maturës Shtetërore.Ministria e Arsimit dhe Shkencës falënderon të gjithë personat e angazhuar në organizimin dhe administrimin e Provimit të Maturës Shtetërore, për kontributin në mbarëvajtjen e procesit", thuhet në njoftim. /Telegrafi/