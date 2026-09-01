Nis viti i ri shkollor
Mijëra nxënës në të gjithë Kosovën sot rikthehen në bankat shkollore, duke shënuar fillimin e vitit të ri shkollor 2026/2027.
Pas përfundimit të pushimeve verore, nxënësit nga klasat e para deri te niveli i arsimit të mesëm i rikthehen procesit mësimor në shkollat e vendit.
Para pak ditësh, Ministria e Arsimit dhe Shkencës ka publikuar katalogun përfundimtar me çmimet e teksteve mësimore dhe ka përcaktuar shumën përkatëse për blerjen e librave për secilin nxënës.
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