“Vesha për pak çaste këpucët e kryeministrit”, Rama ndan postimin e qytetarit
Kryeministri Edi Rama këtë mërkurë ka shpërndarë në “Facebook” një video dhe mbishkrimin e një postimi të një qytetari të cilin e ka cilësuar si një të panjohur bujar.
Në video duket Rama teksa teksti i këngës ndër të tjera thekson se vendi është gjëja e parë që i shkon në mendje dhe se qytetarët nuk i shohin betejat në prapaskenë vetem shkëlqimin në skenë.
Postimi i qytetarit ndër të tjera përshkuan se përmes videos ka provuar të veshë këpucët e kryeministrit. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate