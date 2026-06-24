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Kryeministri Edi Rama këtë mërkurë ka shpërndarë në “Facebook” një video dhe mbishkrimin e një postimi të një qytetari të cilin e ka cilësuar si një të panjohur bujar.

Në video duket Rama teksa teksti i këngës ndër të tjera thekson se vendi është gjëja e parë që i shkon në mendje dhe se qytetarët nuk i shohin betejat në prapaskenë vetem shkëlqimin në skenë.

Postimi i qytetarit ndër të tjera përshkuan se përmes videos ka provuar të veshë këpucët e kryeministrit. /Telegrafi/


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