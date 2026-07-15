ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Komuna e Skenderajt ka njoftuar se po vazhdon me mirëmbajtjen e hapësirave publike në të gjithë territorin e komunës.

Sipas njoftimit, ekipet e Ndërmarrjes Publike Lokale "Eko Natyra" janë të angazhuara në mirëmbajtjen e mjedisit përmes kositjes së barit, ujitjes dhe kujdesit të vazhdueshëm për sipërfaqet e gjelbra.

Këto aktivitete kanë për qëllim ruajtjen e mjedisit dhe krijimin e një ambienti më të pastër, më të rregullt dhe më të këndshëm për të gjithë qytetarët.

"Falënderojmë Ndërmarrjen Publike Lokale 'Eko Natyra' dhe punëtorët e saj për angazhimin dhe punën e palodhshme në mirëmbajtjen e hapësirave publike", thuhet në njoftimi. /Telegrafi/



SkenderajMjedisLajmeMitrovicaRajoni i MitrovicësMitrovica