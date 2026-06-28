Vala ekstreme e të nxehtit në Evropë, OBSH paralajmëron për qindra viktima
Vala e paprecedentë e të nxehtit në fillim të verës në Evropë mund të jetë përgjegjëse për qindra vdekje të tepërta, sipas kreut të Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH).
Rekordet e temperaturave u thyen përsëri në të gjithë kontinentin të dielën - përfshirë Gjermaninë, Poloninë dhe Republikën Çeke - ndërsa nxehtësia ekstreme vazhdoi të lëvizte drejt lindjes.
Shefi i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se më shumë se 1,300 vdekje ishin regjistruar që nga 21 qershori "të lidhura me temperaturat e larta në Evropë".
“Stresi nga nxehtësia shpesh quhet ‘vrasësi i heshtur’ - dhe shtëpitë, vendet e punës dhe shkollat evropiane nuk u ndërtuan për këto temperatura”, tha ai.
Të dielën në mëngjes, ministria kombëtare e shëndetësisë e Francës tha se kishte pasur rreth 1,000 vdekje më shumë sesa pritej në vend që nga e mërkura.
Shumë nga vdekjet janë midis atyre të moshës 65 vjeç e lart, tha agjencia, pasi regjistroi një rritje prej 40% të numrit të njerëzve që vdesin në shtëpi.
"Evropa është kontinenti që po ngrohet më shpejt në Tokë, duke u ngrohur dyfish më shumë se mesatarja globale", paralajmëroi Tedros.
Miliona njerëz në të gjithë kontinentin aktualisht "jetojnë nën nxehtësi ekstreme, qindra kanë vdekur, shkollat janë mbyllur, rrjetet elektrike po dështojnë", shtoi ai.
Të dielën, Gjermania përjetoi ditën e saj më të nxehtë ndonjëherë për të tretën ditë radhazi, pasi 41.7 gradë Celsius u regjistrua në lindje të vendit, treguan të dhënat paraprake.
Republika Çeke vendosi rekordin e dytë të temperaturës brenda dy ditësh, duke regjistruar 41.1 gradë Celsius në Doksany, në veri të Pragës.
Polonia gjithashtu theu rekordin e saj të të gjitha kohërave të temperaturës me 40.5 gradë Celsius në qytetin e Slubice.
“Ndryshimi i klimës ishte përgjegjës për motin ekstrem”, tha Tedros, duke paralajmëruar se Evropa po ngrohej me "dyfishin e mesatares globale".
“I nxitur nga ndryshimet klimatike dhe ngrohja globale, fenomeni i valës së të nxehtit ‘që ndodh një herë në një brez’ tani po ndodh pothuajse çdo vit”, tha ai.
Ai u bëri thirrje vendeve evropiane të “zbatojnë plane veprimi për shëndetin nga nxehtësia”, si pjesë e një përpjekjeje për të mbrojtur shëndetin përballë ndryshimeve klimatike. /Telegrafi/