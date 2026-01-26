Ushtria amerikane zhvendos asete të Marinës dhe Forcave Ajrore në Lindjen e Mesme - çfarë dimë deri më tani
Një grup i transportuesve të aeroplanëve të Shteteve të Bashkuara po shkon drejt Gjirit, ndërsa tensionet rriten me Iranin.
Ushtria amerikane organizoi për herë të fundit një grumbullim të madh trupash në Lindjen e Mesme në qershor - disa ditë para se të godiste tre centrale bërthamore iraniane gjatë luftës 12-ditore të Izraelit me Teheranin.
Dhe këtë muaj, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, mbështeti protestuesit antiqeveritarë në Iran.
"Ndihma është duke ardhur", u tha ai atyre ndërsa qeveria mori masa të ashpra. Por javën e kaluar, ai e zbuti retorikën ushtarake.
Por, cilat asetet ushtarake amerikane po lëvizin në Gjirin? Dhe a po përgatiten SHBA-të të godasin përsëri Iranin?
Pse po lëvizin anijet luftarake të SHBA-së?
Trump tha të enjten se një "armadë" amerikane po shkon drejt rajonit të Gjirit, me Iranin në fokus.
Zyrtarët amerikanë bënë të ditur se një grup sulmues i transportuesve të aeroplanëve dhe asete të tjera do të mbërrijnë në Lindjen e Mesme në ditët në vijim.
"Po e vëzhgojmë Iranin. Kemi një forcë të madhe që shkon drejt Iranit", tha Trump, përcjell Telegrafi.
“Dhe ndoshta nuk do të na duhet ta përdorim. … Kemi shumë anije që shkojnë në atë drejtim. Për çdo rast, kemi një flotilje të madhe që shkon në atë drejtim dhe do të shohim se çfarë ndodh”, shtoi ai.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, aeroplanmbajtësja Abraham Lincoln ndryshoi rrugën e saj nga Deti i Kinës Jugore më shumë se një javë më parë drejt Lindjes së Mesme.
Grupi i saj i sulmit të transportuesve përfshin shkatërrues të klasit Arleigh Burke të pajisur me raketa Tomahawk të afta për të goditur objektiva thellë brenda Iranit.
Anijet ushtarake amerikane në rrugën e tyre drejt Lindjes së Mesme janë gjithashtu të pajisura me sistemin luftarak Aegis, i cili siguron mbrojtje ajrore dhe raketore kundër raketave balistike dhe lundrimi dhe kërcënimeve të tjera ajrore.
Kur Uashingtoni goditi vendet bërthamore të Iranit, forcat amerikane thuhet se lëshuan 30 raketa Tomahawk nga nëndetëset dhe kryen sulme me bombardues B-2.
Një zyrtar i paidentifikuar amerikan i tha agjencisë së lajmeve Reuters se sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore po shqyrtoheshin për Lindjen e Mesme, të cilat mund të jenë kritike për t'u mbrojtur nga një sulm iranian ndaj bazave amerikane në rajon.
Sa e përhapur është prania ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme?
SHBA-të kanë operuar baza ushtarake në Lindjen e Mesme për dekada dhe kanë 40,000 deri në 50,000 ushtarë të stacionuar atje.
Sipas Këshillit për Marrëdhënie me Jashtë, SHBA-të operojnë me një rrjet të gjerë vendesh ushtarake, të përhershme dhe të përkohshme, në të paktën 19 vende në rajon.
Nga këto, tetë janë baza të përhershme, të vendosura në Bahrein, Egjipt, Irak, Jordani, Kuvajt, Katar, Arabi Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Vendosja e parë e ushtarëve amerikanë në Lindjen e Mesme ndodhi në korrik të vitit 1958, kur trupat luftarake u dërguan në Bejrut.
Në kulmin e saj, pothuajse 15,000 ushtarë të Marinës dhe Ushtrisë ishin në Liban.
Lëvizja detare amerikane drejt Iranit u urdhërua pavarësisht një Strategjie të re Kombëtare të Mbrojtjes që u publikua të premten.
Dokumenti hartohet çdo katër vjet nga Departamenti i Mbrojtjes, dhe plani i fundit i sigurisë përshkruan një tërheqje të forcave amerikane në pjesë të tjera të botës për t'i dhënë përparësi sigurisë në Hemisferën Perëndimore.
Si është përgjigjur Irani?
Ali Abdollahi Aliabadi, i cili kryeson koordinimin midis ushtrisë së Iranit dhe Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike, paralajmëroi të enjten se çdo sulm ushtarak ndaj Iranit do t'i shndërronte të gjitha bazat amerikane në rajon në "objektiva legjitime".
Ndërsa gjenerali Mohammad Pakpour, komandanti i Gardës Revolucionare, tha dy ditë më vonë se Irani është "më i gatshëm se kurrë, me gishtin në këmbëz".
Ai paralajmëroi Uashingtonin dhe Izraelin "të shmangin çdo llogaritje të gabuar".
Kujtojmë se këtë muaj, Uashingtoni kishte tërhequr disa personel nga bazat e tij në Lindjen e Mesme pasi Teherani kërcënoi t'i godiste ato nëse Uashingtoni do të niste sulme në territorin e tij.
Ndërkohë ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi tha gjithashtu se Teherani do të "kundërpërgjigjej me gjithçka që ka" nëse sulmohej.
Zhvillimet e fundit vijnë pas protestave të fundit që filluan në Iran më 28 dhjetor, të shkaktuara nga rënia e monedhës së Iranit, rialit, dhe u intensifikuan gjatë dy javëve të ardhshme.
Të premten, Këshilli i të Drejtave të Njeriut i Kombeve të Bashkuara miratoi një rezolutë që dënoi Iranin për shtypjen vdekjeprurëse të protestave.
Ali Bahreini, i dërguari i Iranit në takimin në Gjenevë, përsëriti pretendimin e qeverisë së tij se 3,117 persona vdiqën gjatë trazirave, 2,427 prej të cilëve u vranë nga "terroristë" të armatosur dhe të financuar nga SHBA-të, Izraeli dhe aleatët e tyre.
Por Agjencia e Lajmeve të Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut me seli në SHBA tha se ka konfirmuar të paktën 5,137 vdekje gjatë protestave dhe po heton 12,904 të tjera. /Telegrafi/