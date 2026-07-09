Urquiza: Maqedonia është partner i rëndësishëm i Interpolit në luftën kundër krimit të organizuar
Gjatë vizitës së sotme në vend, Sekretari i Përgjithshëm i Interpolit, Valdecy Urquiza, vlerësoi se Maqedonia po merr një qasje serioze ndaj bashkëpunimit ndërkombëtar policor dhe është një partner i rëndësishëm i organizatës.
Duke iu drejtuar kadetëve dhe udhëheqjes së Ministrisë së Brendshme, Urquiza theksoi se Qendra e Trajnimit të Ministrisë së Brendshme është një institucion i rëndësishëm për përgatitjen e oficerëve të ardhshëm të policisë.
“Arsimi dhe trajnimi i vazhdueshëm do të luajë një rol kyç në të ardhmen tuaj si oficerë policie. Krimi po bëhet gjithnjë e më kompleks dhe mënyra se si trajnohen dhe edukohen policia do të duhet të evoluojë në përputhje me kërcënimet e reja. Teknologjia po përparon vazhdimisht, duke krijuar mundësi të reja për kriminelët krahasuar me kohën kur unë fillova karrierën time policore”, tha Urquiza.
Ai theksoi se krimi po bëhet gjithnjë e më kompleks për shkak të përparimeve teknologjike dhe dimensionit ndërkombëtar në rritje të aktiviteteve kriminale, prandaj është i nevojshëm bashkëpunimi i fortë ndërkombëtar.
"Do të përballeni me gjuhë të ndryshme, sisteme të ndryshme ligjore dhe mënyra të ndryshme pune. Jam i bindur se në ato rrethana do ta njihni Interpolin si një partner të gatshëm dhe të besueshëm në luftën tuaj. Nga bashkëpunimi që kam parë në kufirin tuaj me Shqipërinë, si dhe nga aktivitetet e përbashkëta me autoritetet serbe, shoh se Maqedonia po e merr seriozisht bashkëpunimin ndërkombëtar policor. Kjo është pikërisht ajo që e bën Interpolin gjithnjë e më të rëndësishëm në luftën moderne kundër krimit të organizuar", theksoi Urquiza.