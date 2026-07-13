Uji në qytetin e Shkupit është i sigurt për pije
NP "Ujësjellësi dhe Kanalizime" - Shkup njofton se sipas Raportit javor laboratorik uji në qytetin e Shkupit është i sigurt për pije.
"NP Ujësjellës dhe Kanalizime - Shkup, me qëllim informimin më të mirë të qytetarëve të Qytetit të Shkupit, publikon raportin javor mbi cilësinë dhe sigurinë e ujit të pijshëm, të marrë nga analizat e kryera në Sektorin e Kontrollit Sanitar.
Sektori i Kontrollit Sanitar në periudhën nga 06.07.2026 deri më 10.07.2026 mori 196 mostra për analiza fiziko-kimike dhe 196 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 50 pika matëse në Qytetin e Shkupit.
Sipas rezultateve të analizave, të gjitha mostrat JANË PËRPUTHUR me Rregulloren për kërkesat për sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijshëm (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë, Nr. 183/18)", thuhet në njoftimin e NP "Ujësjellësi dhe Kanalizime" - Shkup.