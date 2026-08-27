Udhëtimi i shefit të CIA-s në Moskë kishte të bënte me Iranin, jo me vendet baltike thotë ish-presidenti estonez
Ish-presidenti estonez Toomas Hendrik Ilves, një zë me ndikim në debatin për sigurinë evropiane, i tha Euronews se është skeptik që SHBA-të dërguan drejtorin e CIA-s, John Ratcliffe për të paralajmëruar Rusinë kundër përshkallëzimit, duke argumentuar se Uashingtoni mbetet më i shqetësuar për Iranin.
Në një intervistë ekskluzive me Euronews, Ilves tha se kishte "dyshime të mëdha" se shqetësimet për shtetet baltike ishin arsyeja e vizitës së Ratcliffe, pavarësisht një mori raportesh që sugjeronin se Uashingtoni donte t'i dërgonte Moskës një mesazh kundër çdo forme agresioni.
"Cili është problemi i vërtetë për Shtetet e Bashkuara tani? Problemi i vërtetë është Irani, fakti që rusët po u japin informacion mbi synimet iranianëve", tha ai, transmeton Telegrafi.
"Këto janë probleme të vërteta për Shtetet e Bashkuara, dhe kjo do të ishte e mjaftueshme për të justifikuar drejtorin e CIA-s të shkonte në Moskë për t'u thënë atyre të tërhiqen", shtoi ai.
Mediat amerikane raportuan se drejtori i CIA-s u dërgua për të paralajmëruar Moskën kundër sulmeve ndaj anëtarëve të NATO-s, mes shqetësimeve se Rusia mund të përpiqet të testojë aleancën, potencialisht duke synuar Estoninë, Letoninë ose Lituaninë.
Ilves e vuri në dyshim këtë shpjegim, duke thënë se nuk kishte pasur "asnjë ndryshim në vlerësimin e kërcënimit të SHBA-së për shtetet baltike".
"Nëse qëllimi ishte të shkohej dhe t'u thuhej sinqerisht rusëve të mos bënin asgjë në shtetet baltike, siç u pretendua, atëherë do të kishte një lloj aktiviteti këtu", shtoi ai.
Ministri i Jashtëm estonez, Margus Tsahkna, tha gjithashtu më herët të enjten se vlerësimi i kërcënimit të vendit "nuk kishte ndryshuar", ndërsa theksoi se mundësia e provokimeve ruse kundër NATO-s duhet të merret seriozisht.
"Ne mbetemi vigjilentë, por vlerësimi i kërcënimit të Estonisë nuk ka ndryshuar", tha Tsahkna.
Ratcliffe udhëtoi për në Moskë këtë javë për bisedime të pazbuluara me zyrtarët e inteligjencës ruse, por thuhet se nuk u takua me Presidentin Vladimir Putin.
Megjithatë, ai u takua me Sergei Naryshkin, kreun e Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë (SVR).
Ilves sugjeroi që portretizimi i shteteve baltike si fokusi i vizitës së Ratcliffe mund të ketë pasur për qëllim largimin e vëmendjes nga tema e vërtetë e bisedimeve.
"Nuk mendoj se është një flamur i rremë, por thjesht një lloj sajimi për të larguar vëmendjen nga problemi i vërtetë me të cilin përballet SHBA-ja tani", tha ai.
Ish-presidenti estonez ishte po aq skeptik në lidhje me raportet për një kërcënim ushtarak në rritje rus ndaj shteteve baltike.
I pyetur për një sërë paralajmërimesh në muajt e fundit se Moska mund të përshkallëzojë situatën kundër Estonisë, Letonisë ose Lituanisë, Ilves tha: "Mendoj se të gjitha këto janë trillime".
Ilves argumentoi se Rusia ka pak arsye strategjike për të rrezikuar një përballje të drejtpërdrejtë me NATO-n ndërsa mbetet e bllokuar në luftën e saj kundër Ukrainës.
"Pse do ta largoje këtë dhe do të rrezikoje NATO-n, do të rrezikoje një luftë me NATO-n, kur ke një bllokim në Ukrainë?" tha ai.
Nëse Moska do të kërkonte të hapte një front tjetër, argumentoi Ilves, Rusia ka disa fqinjë jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian ku ndërhyrja do të sillte shumë më pak rrezik.
“Ka kaq shumë vende që ndodhen në kufirin e Rusisë, të cilat nuk janë në NATO, as në BE”, tha ai, duke treguar vendet përgjatë krahut jugor të Rusisë.
“Ato mund të bëjnë të gjitha llojet e gjërave, nga Armenia në Taxhikistan”, shtoi ai
Ilves gjithashtu vuri në dyshim pse Rusia do të kërkonte ta testonte ushtarakisht NATO-n në Baltik, ku çdo sulm mund të përshkallëzohej shpejt në një konflikt shumë më të gjerë.
I pyetur nëse Rusia ishte e dekurajuar nga përballja me NATO-n në rajon, Ilves tha se pyetja nuk ishte nëse Moska kishte frikë, por pse do të merrte një rrezik të tillë.
“Finlanda do të tërhiqet menjëherë në të. Nëse Finlanda bën diçka, Suedia do të jetë brenda, Danimarka do të jetë brenda, Polonia do të jetë brenda”, tha ai.
Polonia, në veçanti, vuri në dukje ai, ka ndërtuar një nga ushtritë më të mëdha të Evropës dhe ndan një kufi me Lituaninë. /Telegrafi/