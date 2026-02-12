"U qoftë kafja pa sheqer" - Duda Balje reagon me ironi pasi nuk hyri në Qeveri
Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje ka reaguar pasi që e njëjta nuk mundi të hyjë në qeverinë “Kurti 3”.
Ajo u shpreh me një mesazh ironik ku përmend rëndësinë e karakterit dhe parimeve në jetë, punë dhe treh.
“Mirëmëngjesi atyre që e dinë se karakteri dhe parimet tregohen në jetë, në punë dhe në treg. Dhe atyre që nuk e dinë këtë – u qoftë kafeja pa sheqer”, ka shkruar Balje.
Kjo është një përgjigje e qartë ndaj mungesës së saj në listën e ministrave të kabinetit të kryeministrit Albin Kurti, ku Balje nuk është përfshirë në pozitat e larta të qeverisë. /Telegrafi/
