Deputetja e Kuvendit të Kosovës, Duda Balje ka reaguar pasi që e njëjta nuk mundi të hyjë në qeverinë “Kurti 3”.

Ajo u shpreh me një mesazh ironik ku përmend rëndësinë e karakterit dhe parimeve në jetë, punë dhe treh.

“Mirëmëngjesi atyre që e dinë se karakteri dhe parimet tregohen në jetë, në punë dhe në treg. Dhe atyre që nuk e dinë këtë – u qoftë kafeja pa sheqer”, ka shkruar Balje.

Kjo është një përgjigje e qartë ndaj mungesës së saj në listën e ministrave të kabinetit të kryeministrit Albin Kurti, ku Balje nuk është përfshirë në pozitat e larta të qeverisë. /Telegrafi/

PolitikëKosovëLajme