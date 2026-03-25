U fut në dyqan me kallashnikov, burri nga Mostari tentoi të kryej grabitje – shitësja e parandaloi duke u përleshur me të
Kamerat e sigurisë regjistruan një tentativë grabitjeje që ndodhi të martën rreth orës 8 të mbrëmjes në lagjen Zalik të Mostarit në Bosnje e Hercegovinë.
Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë një burrë me xhaketë të zezë duke hyrë në dyqan. Pas një kohe të shkurtër, ai nxjerr një pushkë automatike nga xhaketa e tij.
Shitësja i doli në rrugë, pas së cilës pasoi një përleshje dhe një sherr për armën. Sulmuesi e goditi disa herë në kokë.
Gjatë konfliktit u qëlluan disa të shtëna nga pushka, por askush nuk u lëndua, transmeton Telegrafi.
Oficerët e policisë së Mostarit mbërritën në vendngjarje. Ata kryen një hetim në vendngjarje dhe po ndërmarrin hapa për të përcaktuar identitetin e autorit. /Telegrafi/
