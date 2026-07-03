Turqia ndalon hyrjen e anijes turistike me pasagjerë LGBT
Autoritetet turke kanë ndaluar ankorimin në portet e vendit të një anijeje turistike që u shërben udhëtarëve amerikanë LGBTQ+, duke përmendur “standardet morale” dhe “vlerat familjare”, ka njoftuar drejtori ekzekutiv i kompanisë së eventeve që qëndron pas turneut të ardhshëm mesdhetar.
Anija turistike “Athinë-Venecia”, e cila niset nga Greqia më 5 korrik, pritej të ankorohej në qytetin portual turk të gjallë të Kuşadasit dy ditë më vonë, e më pas një udhëtim për në Stamboll, sipas Atlantis Events, e cila po organizon udhëtimin.
Por në një veprim të diskutueshëm, autoritetet lokale në Turqi thanë se e kanë anuluar “eventin” pasi anija – e cila pritet të presë më shumë se 1,000 pasagjerë nga SHBA-ja – ishte marrë me qira nga grupe “të njohura për sjellje të papajtueshme me strukturën e shoqërisë dhe vlerat tona morale”.
Anija, e quajtur Scarlet Lady , është në pronësi të linjës së lundrimit Virgin Voyages, e mbështetur nga Richard Branson, sipas MarineTraffic.
Atlantis Events tha se tani do të ndalet në Kajro, Egjipt dhe ishullin grek të Kretës në vend të Turqisë. /Telegrafi/