Trump rrit tarifat amerikane për importet e Koresë së Jugut në 25 për qind
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka njoftuar se do të rrisë tarifat për importet e Koresë së Jugut në 25%, pasi akuzoi Seulin se "nuk i përmbahet" një marrëveshjeje tregtare të arritur vitin e kaluar.
Në një postim në mediat sociale, Trump tha se do të rriste taksat për Korenë e Jugut nga 15% për një gamë produktesh, duke përfshirë automobila, lëndë druri, farmaceutikë dhe "të gjitha tarifat e tjera reciproke", transmeton Telegrafi.
Trump tha se ligjvënësit e Koresë së Jugut kanë qenë të ngadaltë në miratimin e marrëveshjes, ndërsa "ne kemi vepruar shpejt për të ulur tarifat tona në përputhje me transaksionin e rënë dakord".
Koreja e Jugut thotë se nuk i është dhënë njoftim zyrtar për vendimin për të rritur tarifat për disa nga mallrat e saj, dhe dëshiron bisedime urgjente me Uashingtonin për këtë çështje.
Ai shtoi se Ministri i Industrisë i Koresë së Jugut, Kim Jung-kwan, i cili aktualisht ndodhet në Kanada, do të vizitojë Uashingtonin sa më shpejt të jetë e mundur për t'u takuar me Sekretarin e Tregtisë të SHBA-së, Howard Lutnick.
Indeksi i aksioneve Kospi i Koresë së Jugut ra të martën në mëngjes, por u tregtua rreth 1.8% më lart më vonë gjatë ditës, ndërsa aksionet e eksportuesve kryesorë u rikuperuan.
Seuli dhe Uashingtoni arritën një marrëveshje tetorin e kaluar, e cila përfshinte një premtim nga Koreja e Jugut për të investuar 350 miliardë dollarë në SHBA, disa prej të cilave do të shkonin në ndërtimin e anijeve.
Muajin pasardhës, të dy vendet ranë dakord që SHBA-të do të ulnin tarifat për disa produkte sapo Koreja e Jugut të fillonte procesin për të miratuar marrëveshjen.
Marrëveshja iu dorëzua Asamblesë Kombëtare të Koresë së Jugut më 26 nëntor dhe aktualisht është duke u shqyrtuar. Ka të ngjarë të miratohet në shkurt, sipas mediave lokale.
Tarifat paguhen nga kompanitë që importojnë produkte. Në këtë rast, firmat amerikane do të paguajnë një taksë prej 25% për mallrat që blejnë nga Koreja e Jugut.
Trump ka përdorur shpesh tarifat si levë për të zbatuar politikën e jashtme gjatë mandatit të tij të dytë në Shtëpinë e Bardhë.
Të shtunën, ai kërcënoi Kanadanë me një tarifë 100% nëse ajo arrinte një marrëveshje tregtare me Kinën.
Të hënën, zyrtarët kinezë thanë se marrëveshja e tyre e "partneritetit strategjik" me Kanadanë nuk ka për qëllim të minojë vendet e tjera. /Telegrafi/