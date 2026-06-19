Tri vjet radhazi ndër më të kërkuarat: Kjo ngjyrë delikate po u jep thonjve pamjen më të freskët të sezonit
E butë, elegante dhe ideale për ditët me diell, kjo zgjedhje po rikthehet si një nga trendet më të dashura të verës
Çdo verë sjell ngjyra të reja llaku që për pak kohë marrin vëmendje, por vetëm disa arrijnë të kthehen në zgjedhje të qëndrueshme
Njëra prej tyre është manikyri “butter yellow” – një nuancë e verdhë e butë, kremoze, që prej disa verash radhazi rikthehet ndër trendet më të pëlqyera të bukurisë.
Kjo ngjyrë pastel sjell freski, gjallëri dhe një ndjesi luksi të përmbajtur, ndaj është zgjedhje ideale për ditët e ngrohta. Nuk bie shumë në sy si e verdha klasike, por është mjaft tërheqëse për t’i dhënë çdo pamjeje një notë më interesante. Veçanërisht bukur duket në lëkurë të nxirë nga dielli dhe kombinohet lehtë me veshje të ndryshme verore.
Nuanca butter yellow është veçuar si një nga më të preferuarat e sezonit. Ajo bashkon pamjen moderne me elegancën e përhershme, prandaj gjithnjë e më shpesh zgjidhet si nga adhurueset e bukurisë, ashtu edhe nga sallonet profesionale, transmeton Telegrafi.
Si u kthye e verdha e gjalpit në trend?
Kjo nuancë mori vëmendje të madhe pasi artisti i njohur i thonjve, Tom Bachik, publikoi një fotografi ku e paraqiste si trend të ri në manikyr. Popullariteti i saj u rrit edhe më shumë pasi këtë manikyr e mbajti Selena Gomez, ndërsa pak më vonë një zgjedhje të ngjashme bëri edhe Hailey Bieber.
Kombinimi i emrave të njohur dhe rrjeteve sociale mjaftoi që e verdha e gjalpit të bëhej një nga nuancat më të dëshiruara për thonj.
E butë, e thjeshtë dhe elegante
Një nga përparësitë më të mëdha të kësaj ngjyre është se përshtatet me shumë stile. Ndryshe nga e verdha e fortë, butter yellow duket më e butë dhe më e sofistikuar, ndaj është ideale edhe për ato që pëlqejnë manikyrin minimalist.
Rezultati është një manikyr që duket i rregullt, delikat dhe modern, por jo i zakonshëm. Mund të mbahet krejt i thjeshtë, me shkëlqim, ose të përdoret si bazë për dizajne të ndryshme kreative.
Ide për manikyrin e verës
Nëse ju pëlqen të eksperimentoni, kjo nuancë ofron shumë mundësi. Mund ta kombinoni me detaje të vogla, motive të lehta, manikyr francez në një version më ndryshe ose forma të thjeshta që japin efekt të veçantë.
Për ato që duan pamje më natyrale, mjafton edhe vetëm e verdha e gjalpit në të gjithë thonjtë. Qoftë nëse manikyrin e bëni në shtëpi, qoftë në sallon, me këtë nuancë është vështirë të gaboni, sepse duket moderne, e freskët dhe asnjëherë e tepruar. /Telegrafi/