Tre zyrtarët komunalë ndalohen për 48 orë, u janë sekuestruar telefonat
Tre zyrtarët e Komunës së Prishtinës janë ndaluar për 48 orë pas aksionit të zhvilluar të martën nga Njësia për Krime Ekonomike.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala.
Nga prokuroria bëhet e ditur se të dyshuarit po hetohen për veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “marrja e ryshfetit”.
“Pas aksionit të zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, prokurori i shtetit ka marrë aktvendim për ndalimin e tre personave, të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ nga neni 414 i KPRK-së dhe ‘marrja e ryshfetit’ sipas nenit 421 të KPRK-së,” ka bërë të ditur Shala.
Ajo ka shtuar se gjatë aksionit janë sekuestruar edhe telefona dhe prova të tjera, të cilat do të shërbejnë në vazhdimin e procedurës hetimore.
“Janë sekuestruar telefona si prova materiale, të cilat do të përdoren në zhvillimin e mëtejmë të hetimeve. Prokurori i shtetit, brenda afatit ligjor, do të parashtrojë kërkesë me shkrim në gjykatën kompetente për caktimin e ndonjërës prej masave ndaj të dyshuarve,” ka theksuar ajo për Telegrafin.
Ky zhvillim vjen pas aksionit të raportuar më herët, ku njëri nga zyrtarët komunal u kap në flagrancë duke pranuar ryshfet. /Telegrafi/