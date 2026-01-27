Tre zyrtarët e Komunës së Prishtinës janë ndaluar për 48 orë pas aksionit të zhvilluar të martën nga Njësia për Krime Ekonomike.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësja e Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Kaltrina Shala.

Nga prokuroria bëhet e ditur se të dyshuarit po hetohen për veprat penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar” dhe “marrja e ryshfetit”.

“Pas aksionit të zhvilluar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, prokurori i shtetit ka marrë aktvendim për ndalimin e tre personave, të cilët dyshohet se kanë kryer veprën penale ‘keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar’ nga neni 414 i KPRK-së dhe ‘marrja e ryshfetit’ sipas nenit 421 të KPRK-së,” ka bërë të ditur Shala.

Arrestohen tre zyrtarë të Komunës së Prishtinës për ryshfet, njëri kapet në flagrancë

Ajo ka shtuar se gjatë aksionit janë sekuestruar edhe telefona dhe prova të tjera, të cilat do të shërbejnë në vazhdimin e procedurës hetimore.

“Janë sekuestruar telefona si prova materiale, të cilat do të përdoren në zhvillimin e mëtejmë të hetimeve. Prokurori i shtetit, brenda afatit ligjor, do të parashtrojë kërkesë me shkrim në gjykatën kompetente për caktimin e ndonjërës prej masave ndaj të dyshuarve,” ka theksuar ajo për Telegrafin.

Ky zhvillim vjen pas aksionit të raportuar më herët, ku njëri nga zyrtarët komunal u kap në flagrancë duke pranuar ryshfet. /Telegrafi/

