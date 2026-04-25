Transferimi te Prishtina falë Ajet Shoshollit, Isufi tregon si në sezonin e parë u bë golashënuesi më i mirë dhe fitoi shumë trofe
Në episodin më të ri të podcastit "Arena e Yjeve", mysafir ishte ish-sulmuesi i njohur kosovar, Sheremet Isufi.
Isufi ka treguar se si ka ndodhur transferimi i tij te Prishtina, duke potencuar se për këtë ka merita të mëdha trajneri Ajet Shosholli.
“Erdha me insistimin e Ajet Shoshollit, ai ka qenë edhe trajner aty. Në fillim kur kam shkuar unë ka qenë Nazmi Rama, por pas 7-8 xhirosh me sa di unë është larguar ai”.
“Edhe pastaj erdhi Ajet Shosholli. Ai më ka njohur me lojë dhe pas luftës menjëherë më ka thirrë, jemi takuar, kemi biseduar edhe kështu”.
“Jam transferuar me insistimin e tij, kështu që shfrytëzoj rastin publikisht me e përshëndet e me i uru shëndet sepse kam mësuar shumë prej tij”, ka rrëfyer Isufi mes tjerash.
