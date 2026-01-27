Totaj takohet me ambasadorin e Hungarisë, diskutohet thellimi i bashkëpunimit në ekonomi, turizëm dhe kulturë
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur sot në një takim kurtuazie ambasadorin e Hungarisë në Kosovë, Sh.T. Laszlo Istvan Dux, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin e deritanishëm dhe mundësitë për zgjerimin e tij në fusha të ndryshme.
Totaj ka bërë të ditur se gjatë takimit e ka njoftuar ambasadorin hungarez me veçoritë dhe vlerat që e bëjnë Prizrenin një qytet unik.
“Fillimisht e njoftova ambasadorin për karakteristikat e veçanta të Prizrenit dhe elementet që e bëjnë qytetin tonë unik, duke vlerësuar njëkohësisht bashkëpunimin e deritanishëm me Ambasadën Hungareze”, ka shkruar Totaj.
Sipas tij, në takim janë shqyrtuar edhe mundësitë për thellimin e marrëdhënieve ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe institucioneve hungareze.
“Gjithashtu, shqyrtuam mundësitë për thellimin e bashkëpunimit, sidomos në fushat e ekonomisë, turizmit dhe kulturës”, ka theksuar kryetari i Prizrenit.
Totaj ka vlerësuar takimin si të frytshëm, duke theksuar rëndësinë e forcimit të partneriteteve ndërkombëtare për zhvillimin ekonomik dhe kulturor të qytetit. /Telegrafi/