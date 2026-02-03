Totaj: Po vazhdojnë punimet për dislokimin e largpërçuesve dhe kalimin e linjave nëntokësore në Prizren
Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka njoftuar se po vazhdojnë punimet për dislokimin e largpërçuesve, me qëllim zëvendësimin e linjave ajrore me linja nëntokësore në disa lagje të qytetit. Njoftimi është bërë përmes një postimi në rrjetin social Facebook.
“Po vazhdojnë punimet për dislokimin e largpërçuesve, ku pas largimit të shtyllave, linjat ajrore, që janë edhe pengesë në disa lagje, do të zëvendësohen me linja nëntokësore”, ka shkruar Totaj.
Sipas tij, aksioni ka nisur me heqjen e shtyllës së transitit dhe po vazhdon në drejtim të lagjes Ortakoll. “Aksioni ka filluar me heqjen e shtyllës së transitit dhe po vazhdon në drejtim të lagjes Ortakoll”, ka theksuar kryetari i komunës.
Totaj ka bërë të ditur se projektet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike për modernizimin e infrastrukturës energjetike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.
“Projektet e Drejtorisë së Shërbimeve Publike për modernizimin e infrastrukturës energjetike do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, investime të cilat rrisin sigurinë, stabilitetin dhe cilësinë e furnizimit me energji për qytetarët”, ka deklaruar ai. /Telegrafi/