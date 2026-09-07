Toshkovski: Punohet në zbardhjen e vrasjes në Çair, njëri nga autorët është i dënuar me burg
Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, në një paraqitje në Kanal 5, theksoi se po punohet intensivisht për zbardhjen e rastit të vrasjes së djalit 26-vjeçar mbrëmë në Çair, duke theksuar se MPB ka informacione fillestare për autorët dhe se njëri prej tyre aktualisht po vuan dënimin me burg.
Toshkovski theksoi se janë siguruar prova të përshtatshme dhe shpreson që autorët të sigurohen sa më shpejt të jetë e mundur dhe do t'i nënshtrohen ndjekjes penale.
"Në këtë moment, nuk do të isha në gjendje të identifikoja zyrtarisht motivet. Mund të theksoj vetëm se po punohet intensivisht në çështjen penale në fjalë. MPB ka informacione fillestare për autorët. Ajo gjithashtu ka siguruar prova të përshtatshme në lidhje me atë se kush janë autorët, kështu që shpresoj se do t'i sigurojmë ato sa më shpejt të jetë e mundur dhe ata do t'i nënshtrohen ndjekjes penale, siç, le të themi, shumë kanë qenë në periudhën e kaluar, ndërsa kanë kryer një numër të madh krimesh në vitet e fundit", tha Toshkovski në lidhje me vrasjen e djeshme në Çair.
Njëzet e gjashtë vjeçari në Çair u vra nga dy sulmues në një motoçikletë.
"Në SPB Shkup dje rreth orës 23:30 u raportua se pranë kryqëzimit midis rrugëve “Prohor Pcinski” dhe “Vojdan Chernodrinski” në Shkup, ndërsa D.G. (29), A.Dz. (24), K.B. (36), E.B. (25) dhe A.M. (26), të gjithë nga Shkupi, po qëndronin para një dritareje të një kompanie, një motoçikletë me dy persona në të u ndal, të cilët qëlluan në grup me armë zjarri, pas së cilës ata ikën. Një nga predhat e goditi A.M., i cili u transportua me ambulancë në Kompleksin e Klinikave “Nëna Terezë” në Shkup, ku vdiq. Po merren masa për sqarimin e rastit", njoftoi MPB./Telegrafi/