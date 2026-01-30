Theri me thikë djalin e tij, policia arreston të dyshuarin në Bulqizë
Policia e Shtetit ka bërë të ditur se ka arrestuar një person, pasi i njëjti dyshohet se e ka ther me thikë djalin e saj.
Rasti ka ndodhur në Bulqizë, të enjten në orët e vona të mbrëmjes.
“Rreth orës 23:00, të datës 29 janar 2026, në fshatin Ostren, dyshohet se pas një konflikti të çastit, për motive të dobëta, shtetasi B.N., 58 vjeç, brenda banesës, ka plagosur me mjet prerës (thikë) djalin e tij, shtetasin K.N., 29 vjeç.
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Bulqizë kanë shkuar në vendngjarje, ku falë reagimit dhe ndërhyrjes së menjëhershme kanë parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit, si dhe kanë kapur dhe arrestuar autorin e dyshuar të ngjarjes, shtetasin B.N., 58 vjeç. Gjithashtu, është sekuestruar mjeti prerës (thikë) i përdorur nga autori”, thuhet në njoftim.
Sipas Policisë, 29-vjeçari i lënduar ndodhet në spital, nën kujdesin e mjekëve dhe është jashtë rrezikut për jetën. /Telegrafi/