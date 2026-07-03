Theret me thikë një person në Drenas, dërgohet për trajtim mjekësor
Një person sot rreth orës 11:00 ka marrë lëndime trupore pasi është therë nga një mjet i mprehtë (thikë), në Drenas.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Sipas tij i lënduar ka marrë tretman mjekësor.
“Rreth orës 11:00 e kemi pranu informatën që një person është lëndu nga një mjet i mprehtë. I njëjti ka pranu tretman mjekësor”, ka thënë Pllana. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate