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Një person sot rreth orës 11:00 ka marrë lëndime trupore pasi është therë nga një mjet i mprehtë (thikë), në Drenas.

Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Sipas tij i lënduar ka marrë tretman mjekësor.

“Rreth orës 11:00 e kemi pranu informatën që një person është lëndu nga një mjet i mprehtë. I njëjti ka pranu tretman mjekësor”, ka thënë Pllana. /Telegrafi/

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