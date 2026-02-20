Tensionet SHBA-Iran, rritet çmimi i naftës në botë
Çmimet e naftës u luhatën pranë niveleve më të larta në 6 muaj, për shkak të shqetësimeve në rritje se një konflikt mund të shpërthejë mes SHBA-së dhe Iranit.
Nafta Brent u rrit me 5.3% dhe nafta WTI fitoi 5.2%, shkruan CNBC.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se do të ndodhin “gjëra vërtet të këqija” nëse Irani nuk arrin një marrëveshje për të kufizuar programin e tij bërthamor.
Gjithashtu, ai vendosi një afat prej 10 deri në 15 ditë.
Prodhuesi kryesor i naftës ndodhet përballë Gadishullit Arabik të pasur me naftë, matanë Ngushticës së Hormuzit, nëpër të cilin kalon rreth 20% e furnizimit global me naftë.
Konflikti në zonë mund të kufizojë furnizimet me naftë që hyjnë në tregun global dhe të rrisë çmimet.
“Fokusi i tregut është zhvendosur qartësisht në përshkallëzimin e tensioneve në Lindjen e Mesme pas dështimit të raundeve të shumta të bisedimeve bërthamore SHBA-Iran, edhe pse investitorët debatojnë nëse do të ketë ndonjë ndërprerje reale”, tha Priyanka Sachdeva, analiste e lartë e tregut në Phillip Nova. /Telegrafi/