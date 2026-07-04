Të lindura për këtë rol: Në këta 4 muaj lindin tezet më të dashura të Zodiakut
Ato dinë të jenë mbështetje, këshilluese, shoqe dhe personi ku fëmijët e familjes kthehen gjithmonë me besim
Disa teze kanë natyrshëm aftësinë t’i bëjnë mbesat dhe nipërit të ndihen të dashur, të mbështetur dhe të kuptuar.
Tezet kanë një rol shumë të veçantë në familje. Ato mund të japin këshilla pa gjykuar, të jenë mbështetje në momentet më të rëndësishme të jetës dhe të krijojnë kujtime që mbesat dhe nipërit i mbajnë me vete për vite të tëra.
Qofshin persona të besimit, burim inkurajimi, rrëfimtare të familjes apo thjesht të afërme që gjithmonë dinë si t’ia nxjerrin dikujt buzëqeshjen, tezet e mira kanë një aftësi të bukur: t’u japin më të rinjve të familjes ndjesinë se janë të dashur, të vlerësuar dhe të kuptuar.
Edhe pse teze të mrekullueshme mund të lindin në çdo muaj, astrologjia veçon disa muaj lindjeje që lidhen me tipare veçanërisht të përshtatshme për këtë rol. Nga kujdesi dhe mbështetja pa kushte, deri te mençuria, humori dhe aftësia për t’i ndihmuar të tjerët të rriten, këta katër muaj thuhet se sjellin tezet më të adhuruara.
Cilët muaj lindjeje kanë tezet më të dashura?
Janari – tezja “cool”
Personat e lindur në janar bëhen teze të shkëlqyera, sepse japin mbështetje të qëndrueshme dhe shpesh janë mentore të vërteta.
Bricjapët janë praktikë dhe të përgjegjshëm. Ata udhëheqin me shembull dhe ndajnë me bujari mençurinë e fituar, në mënyrë që të tjerët të mos përsërisin të njëjtat gabime. Por edhe nëse gaboni, pranë tyre nuk do të ndiheni të gjykuar.
Ujorët mendojnë gjithmonë përpara dhe duan t’i nxisin brezat e rinj të mendojnë me kokën e tyre, ta pranojnë veçantinë dhe ta shohin botën nga një kënd tjetër.
Të dyja shenjat dinë të japin këshilla pa kontroll të tepruar dhe të ofrojnë mbështetje pa shumë kritikë. Prandaj, të lindurit në janar janë tezet “cool”: përzierje e bukur e stabilitetit, mençurisë dhe lirisë për të qenë vetvetja, transmeton Telegrafi.
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Qershori – shoqja lozonjare
Personat e lindur në qershor bëhen teze të dashura, sepse janë të rinj në shpirt, por njëkohësisht edhe mbështetje emocionale e sigurt.
Binjakët kanë shpirt rinor: janë lozonjarë, spontanë, kureshtarë dhe të prirë për argëtim. Për këtë arsye, më të rinjtë e familjes i kuptojnë dhe i pranojnë lehtë.
Ata duan të bëjnë pyetje, të ndajnë njohuri dhe të nxisin interesat, hobet dhe dëshirën për të mësuar. Nëse dikush është i turpshëm, një Binjak do ta çlirojë lehtë atmosferën dhe do ta nxisë të flasë.
Gaforret, nga ana tjetër, kanë natyrë shumë kujdestare. Shtëpia e tyre shpesh bëhet një vend i dytë i sigurt, ku mbesat dhe nipërit ndihen rehat dhe të dashur.
Qofshin me ëmbëlsira të sapopërgatitura, përqafime të ngrohta apo thjesht me gatishmërinë për të dëgjuar pa gjykuar, Gaforret dinë si t’u japin të tjerëve ndjenjën e sigurisë dhe përkujdesjes.
Të lindurit në qershor kanë një mënyrë të veçantë për t’i bërë më të rinjtë e familjes të ndihen të pranuar ashtu siç janë, por edhe të mbështetur gjatë rritjes.
Gushti – tifozja e familjes
Personat e lindur në gusht bëhen teze të mrekullueshme, sepse kanë dhunti t’i ndihmojnë mbesat dhe nipërit të kuptojnë potencialin e tyre.
Luanët janë bujarë, plot energji dhe shumë mbështetës. Ata kënaqen kur festojnë sukseset e njerëzve që duan. Qofshin në publik apo në prapaskenë, janë krenarë, entuziastë dhe ndër mbështetësit më të zëshëm të familjes.
Virgjëreshat e tregojnë mbështetjen në mënyrë më praktike dhe të qetë: me këshilla të dobishme, ndihmë të menduar mirë dhe dëshirë të sinqertë që të tjerët të arrijnë më të mirën e tyre.
Ato janë aty për të ndihmuar me detyrat, për të dhënë mësime të rëndësishme jetësore ose për të qenë mbështetje kur shfaqen sfidat.
Të lindurit në gusht duan që mbesat dhe nipërit e tyre të ndihen të aftë, të mbështetur dhe të bindur se dikush beson tek ata.
Nëntori – personi i besimit
Personat e lindur në nëntor bëhen teze të shkëlqyera, sepse ndërtojnë marrëdhënie ku mbesat dhe nipërit ndihen të lirë të jenë vetvetja.
Akrepat janë shumë besnikë dhe intuitivë. Shpesh e kuptojnë çfarë ndien dikush edhe para se ai ta thotë me fjalë. Prandaj kanë aftësinë t’i bëjnë njerëzit e dashur të ndihen të parë, të kuptuar dhe të pranuar.
Shigjetarët janë të ngrohtë, me humor dhe aventurierë. Pranë tyre njerëzit çlirohen shpejt. Natyra e tyre e lirë dhe siguria që kanë në vete i nxit edhe mbesat e nipërit të jenë më të hapur dhe më të guximshëm.
Të dyja shenjat e ushqejnë ndjenjën e lirisë përmes bisedave, ndarjes së sekreteve dhe këshillave të sinqerta.
Të lindurit në nëntor i bëjnë më të rinjtë e familjes të ndihen të kuptuar, të mbështetur dhe të lirë të jenë pikërisht ata që janë. /Telegrafi/