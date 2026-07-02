Sulmohet me thikë dhe grabitet një shtetase e huaj në Prishtinë
Një shtetase e huaj është sulmuar me thikë dhe më pas është grabitur mbrëmjen e së mërkurës në Prishtinë.
Sipas informacioneve të raportuara, rreth orës 22:00, një person ende i panjohur dyshohet se e ka sulmuar viktimën dhe i ka marrë para të gatshme si dhe një telefon celular.
Si pasojë e sulmit, viktima ka pësuar lëndime trupore dhe ka pranuar trajtim mjekësor.
Pas marrjes së ndihmës, ajo është liruar.
Policia ka nisur hetimet për identifikimin e të dyshuarit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit. /Telegrafi/
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