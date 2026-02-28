Sulmi ndaj Iranit, presidentja Osmani: Si gjithmonë, Kosova qëndron e palëkundur krah ShBA-ve dhe aleatëve të saj
Presidentja e vendit, Vjosa Osmani sot pas sulmit të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit theksoi se ora e lirisë ka ardhur për popullin iranian falë udhëheqjes së Shteteve të Bashkuara dhe Presidentit Donald Trump.
Osmani në një postim në X shkruan se si gjithmonë, Republika e Kosovës qëndron e palëkundur krah Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në mbrojtje të lirisë, paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
“Ora e lirisë ka ardhur për popullin e Iranit, falë udhëheqjes së Shteteve të Bashkuara dhe Presidentit Donald Trump. Si gjithmonë, Republika e Kosovës qëndron e palëkundur krah Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të saj në mbrojtje të lirisë, paqes, sigurisë dhe stabilitetit.
Ne gjithashtu dënojmë fuqishëm sulmet e regjimit iranian kundër aleatëve tanë në Lindjen e Mesme. Do të vazhdojmë të mbështesim veprimet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë për t’i dhënë fund regjimit iranian dhe për t’i dhënë më në fund një shans lirisë dhe paqes”, shkruan Osmani. /Telegrafi/
The hour of freedom has come for the people of Iran, thanks to the leadership of the United States and President @realDonaldTrump.
As always, the Republic of Kosovo unwaveringly stands with the United States and its allies in defending freedom, peace, security, and stability.… https://t.co/JiAZJyoNxi
— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 28, 2026