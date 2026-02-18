Sulmet amerikane ndaj tre anijeve të tjera të dyshuara për trafik droge vrasin 11 persona, thotë ushtria
Ushtria amerikane tha të martën se kreu sulme ndaj tre anijeve të dyshuara për drogë, duke vrarë 11 persona, në një nga ditët më vdekjeprurëse të fushatës njëmujore të administratës Trump kundër trafikantëve të dyshuar.
Ashtu si shumica e deklaratave të ushtrisë mbi 42 sulmet e njohura, Komanda Jugore e SHBA-së tha se shënjestroi trafikantët e dyshuar për drogë përgjatë rrugëve të njohura të kontrabandës, transmeton Telegrafi.
Sipas komandës, dy anije që transportonin nga katër persona secila u goditën në Oqeanin Paqësor lindor, ndërsa një anije e tretë me tre persona u godit në Detin e Karaibeve.
Ushtria nuk dha prova se anijet po transportonin drogë, por videot e postuara nga Komanda Jugore në X tregojnë anijet që lëviznin ose lëkundeshin në ujë para se shpërthimet t'i përfshinin në flakë.
Raundi i sulmeve të së hënës rriti numrin e viktimave në të paktën 145, që kur administrata Trump filloi të shënjestrojë njerëz që i quan "narkoterroristë" në anije të vogla në ujërat e Karaibeve që nga shtatori.
Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka thënë se Uashingtoni është në "konflikt të armatosur" me kartelet në Amerikën Latine, dhe i ka justifikuar sulmet si një përshkallëzim të nevojshëm për të ndaluar rrjedhën e drogës.
Kritikët kanë vënë në pikëpyetje ligjshmërinë e përgjithshme të sulmeve, si dhe efektivitetin e tyre, pjesërisht sepse fentanili që qëndron pas shumë mbidozave fatale zakonisht trafikohet në SHBA nëpërmjet tokës nga Meksika, ku prodhohet me kimikate të importuara nga Kina dhe India.
Sulmet me anije gjithashtu tërhoqën kritika të ashpra pas zbulimit se ushtria vrau të mbijetuarit e sulmit të parë me anije me një sulm pasues.
Administrata Trump dhe shumë ligjvënës republikanë thanë se ishte e ligjshme dhe e nevojshme, ndërsa ligjvënësit demokratë dhe ekspertët ligjorë thanë se vrasjet ishin vrasje, nëse jo krim lufte.
Sulmet e fundit pasuan operacionin e administratës Trump të një prej grumbullimeve më të mëdha të fuqisë ushtarake amerikane në Amerikën Latine në breza, si pjesë e një fushate presioni që kulmoi me kapjen e presidentit të atëhershëm venezuelian Nicolás Maduro.
Udhëheqësi venezuelas u soll në SHBA për t'u përballur me akuzat për trafik droge pas një bastisjeje më 3 janar nga forcat amerikane.
Që nga kapja e Maduros, ushtria amerikane ka raportuar disa sulme me anije, ndërsa forcat amerikane kanë sekuestruar edhe cisterna nafte të lidhura me Venezuelën si pjesë e përpjekjeve më të gjera të administratës Trump për të marrë kontrollin e naftës së vendit të Amerikës së Jugut.
Në fund të vitit të kaluar, administrata Trump dërgoi në Karaibe aeroplanmbajtësen më të madhe në botë dhe, ndërsa tensionet midis SHBA-së dhe Iranit rriten, javën e kaluar iu tha që të drejtohej drejt Lindjes së Mesme.
Anija luftarake USS Gerald R. Ford dhe tre shkatërrues shoqërues ishin në mes të Atlantikut të martën dhe nuk ishin më në zonën e operacioneve të Komandës Jugore të SHBA-së, sipas një zyrtari të paidentifikuar të Marinës, i cituar në raportet e medias.
Anija luftarake Ford do të mbështesë një sërë anijesh luftarake amerikane në Lindjen e Mesme, përfshirë aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln. /Telegrafi/
Late on Feb. 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted three lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/mib9XtptSB
— U.S. Southern Command (@Southcom) February 17, 2026