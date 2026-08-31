Suedia nënshkruan marrëveshjen për katër fregata franceze për të forcuar mbrojtjen
Suedia ka nënshkruar zyrtarisht një marrëveshje me kompaninë franceze Naval Group për blerjen e katër fregatave të reja luftarake, në kuadër të përpjekjeve të Stokholmit për të rritur ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake.
Marrëveshja u nënshkrua të hënën në Stokholm, në një ceremoni ku morën pjesë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri suedez Ulf Kristersson.
Suedia, e cila është anëtarja më e re e NATO-s, po përshpejton investimet në mbrojtje pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia në vitin 2022. Lufta ndryshoi rrënjësisht politikën e sigurisë së vendit nordik, duke i dhënë fund dekadave të neutralitetit ushtarak dhe duke e shtyrë Stokholmin drejt një integrimi më të madh në strukturat euroatlantike.
Në të njëjtën kohë, vendet evropiane po rrisin shpenzimet për mbrojtjen, mes shqetësimeve në rritje për kërcënimin rus dhe pasigurive mbi nivelin e ardhshëm të angazhimit amerikan në sigurinë e Evropës.
“Franca dhe Suedia, në Bashkimin Evropian dhe në NATO, tregojnë se sovraniteti evropian po ndërtohet së bashku”, deklaroi Macron gjatë ceremonisë, transmeton Telegrafi.
Presidenti francez theksoi se marrëveshja do të forcojë bazën industriale dhe teknologjike të mbrojtjes evropiane në një periudhë kur vendet e kontinentit duhet të marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre.
Porosia për fregatat pritet të ketë një ndikim të rëndësishëm në kapacitetet detare dhe ajrore të Suedisë. Marrëveshja, e shpallur fillimisht në maj, ka një vlerë prej rreth 4 miliardë dollarësh dhe pritet të trefishojë kapacitetin e mbrojtjes ajrore të vendit.
Fregatat e reja do të jenë gjithashtu anijet më të mëdha të Marinës Mbretërore Suedeze. E para prej katër anijeve pritet të dorëzohet në vitin 2030.
Marrëveshja vjen në një moment kur Evropa po përpiqet të ndërtojë një bazë më të fuqishme dhe më të pavarur industriale të mbrojtjes, ndërsa lufta në Ukrainë ka nxjerrë në pah nevojën për kapacitete më të mëdha ushtarake, municione dhe sisteme moderne të mbrojtjes ajrore e detare.
Për Suedinë, investimi shënon një tjetër hap të rëndësishëm në transformimin e politikës së saj të sigurisë dhe në forcimin e rolit të vendit brenda krahut evropian të NATO-s. /Telegrafi/