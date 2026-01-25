Stuhia dimërore detyron autoritetet të anulojnë 13,000 fluturime, ndërpritet energjia elektrike në shumë pjesë të SHBA-ve
Një stuhi masive dimërore ka ndërprerë udhëtimet dhe ka ndërprerë energjinë elektrike për mijëra njerëz në të gjithë Shtetet e Bashkuara, me më shumë se 13,000 fluturime të anuluara gjatë fundjavës, ndërsa sistemi kërcënon gati 180 milionë njerëz - më shumë se gjysmën e popullsisë së SHBA-së - me borë të madhe dhe shi të ngrirë.
Stuhia u shtri nga malet shkëmbore jugore deri në New England të shtunën, duke bërë që presidenti Donald Trump të miratojë deklaratat e emergjencës për të paktën dhjetëra shtetesh.
Rreth 140,000 ndërprerje të energjisë elektrike u raportuan në rrugën e stuhisë, duke përfshirë më shumë se 58,000 në Luiziana dhe 50,000 në Teksas, sipas poweroutage.us.
Meteorologët kishin paralajmëruar se ashpërsia e stuhisë mund të rivalizonte atë të një uragani, veçanërisht në zonat që përballen me akumulim të konsiderueshëm akulli.
Të premten, meteorologu kryesor i WCNC, Brad Panovich, lëshoi një paralajmërim të ashpër për banorët në Karolinat, transmeton Telegrafi.
"Kjo nuk është një 'ditë argëtuese me borë'. Ky është një rast i dëmshëm akulli", shkroi Panovich në X.
"Kemi qenë me fat për një kohë të gjatë, por të dhënat tregojnë një situatë që kërkon respekt dhe përgatitje", shtoi ai.
Shërbimi Kombëtar i Motit (NWS) paralajmëroi se bora dhe akulli do të "shkriheshin shumë, shumë ngadalë dhe nuk do të zhdukeshin së shpejti", duke penguar përpjekjet e rimëkëmbjes.
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem tha se Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave (FEMA) kishte parapozicionuar mallra, staf dhe ekipe kërkim-shpëtimi në shumë shtete.
"Ne thjesht kërkojmë që të gjithë të jenë të zgjuar - të qëndrojnë në shtëpi nëse është e mundur", tha Noem.
Në Qarkun Shelby, Teksas, pranë kufirit me Luizianën, akulli rëndoi mbi pisha dhe shkaktoi këputjen e degëve, duke rrëzuar linjat e energjisë.
Rreth një e treta e 16,000 klientëve të energjisë elektrike të qarkut humbën energjinë të shtunën. Në DeSoto Parish, Luiziana, më shumë se gjysma e të gjithë klientëve të energjisë elektrike ishin pa energji, me pemë "plotësisht të ngopura me akull", sipas zyrtarëve lokalë. /Telegrafi/