Sporting Lisbona bën rikthimin historik për të kaluar në çerekfinale
Sporting shkëlqeu në ndeshjen kthyese ndaj Bodo/Glimt në Ligën e Kampionëve, duke fituar 5-0 në Alvalade dhe siguruar vendin në çerekfinale pas humbjes 3-0 në ndeshjen e parë në Norvegji.
Portugezët treguan superioritet që nga minuta e parë, duke rrezikuar portën e norvegjezëve dhe duke krijuar mundësi të shumta. Trincão dhe Araujo provuan herët me gjuajtje që kaluan pranë portës.
Në minutën e 34-të, Trincao mori përgjegjësinë e kornereve dhe Gonçalo Inacio shënoi me kokë, duke vendosur avantazhin 1-0 dhe ndezur shpresat për përmbysje.
Pas pushimit, Sporting vazhdoi dominimin. Në minutën e 61-të, Luis Suárez asistoi Pedro Gonçalves, i cili shënoi në portën e zbrazët për 2-0.
Ndërkohë, Bodo/Glimt tentoi të reagojë, por portieri Nikita Haikin bëri pritje të shkëlqyera dhe mbajti skuadrën në lojë.
Në minutën e 77-të, një dorë e Fredrik Bjorkan u rishikua nga VAR dhe gjyqtari dha penallti për Sporting, të cilën Luis Suárez e shfrytëzoi për të shënuar golin e tretë, duke vulosur vazhdimet.
Nuk mbaroi këtu, sepse në minutën e 92-të, një kombinim i bukur i Trincão me Maksimiliano Araujo përfundoi me golin e katërt, duke kompletuar përmbysjen.
Rafael Nel shënoi në fund nga brenda zonës, i cili goditi topin drejt qoshes së lartë të rrjetës për 5-0, duke bërë që portugezët të festojnë një triumf spektakolar
Një fitore historike për portugezët, që treguan karakter, shkathtësi dhe efektivitet në momentet kyçe të takimit. /Telegrafi/