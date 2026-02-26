Sot bëhen 22 vite nga rrëzimi i avionit dhe vdekja e presidentit Boris Trajkovski
Sot shënohet 22-vjetori i rrëzimit tragjik të aeroplanit në Rotimlje, pranë Mostarit, në të cilin humbi jetën ish-presidenti i Maqedonisë Boris Trajkovski, së bashku me anëtarë të kabinetit të tij dhe ekuipazhin e aeroplanit.
Përvjetori i vdekjes së tij do të shënohet duke vendosur lule në Shkup, në qytetin e tij të lindjes, Strumicë, dhe në vendin e rrëzimit në Rotimlje. Delegacione nga institucionet shtetërore, familjet dhe përfaqësues të tjerë do të bëjnë homazhe te varri i Trajkovskit në varrezat e qytetit të butelit, si dhe në memorialet në Strumicë dhe Rotimlje.
Presidenti Boris Trajkovski vdiq më 26 shkurt 2004, kur aeroplani qeveritar "Kinger", me të cilin ai po udhëtonte për në një konferencë ndërkombëtare investimesh në Bosnjë dhe Hercegovinë, u rrëzua pranë fshatit Huskovići, pranë Mostarit. Aeroplani duhej të ulej në aeroportin e Mostarit në mëngjes, dhe mbetjet e tij nuk u gjetën deri 24 orë pas aksidentit.
Tragjedia vrau gjithashtu anëtarët e kabinetit presidencial Dimka Ilkova-Boshkoviç, Risto Blazhevski dhe Anita Krishan Lozanovska, Mile Krstevski nga Ministria e Punëve të Jashtme, rojet e sigurisë Boris Velinov dhe Ace Bozhinovski, dhe pilotët Marko Markovski dhe Branko Ivanovski.
Hetimi fillestar zbuloi se rrëzimi ndodhi për shkak të gabimeve në procedurën e afrimit në Aeroportin e Mostarit në kushte të vështira moti, mjegull të dendur dhe re. Një hetim ndërkombëtar i mëvonshëm, i hapur në vitin 2013, identifikoi gjithashtu një kombinim të faktorëve njerëzorë dhe dështimeve të sistemit si shkaqet kryesore të rrëzimit të aeroplanit.