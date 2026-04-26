Skena të çmendura në Turqi: Tifozët hynë në ring dhe e rrahin brutalisht boksierin rus
Një turne boksi në qytetin turk Trabzon u shndërrua në kaos, pasi një përballje për titullin e kampionit të botës të Universal Boxing Organization (UBO) përfundoi me përleshje masive.
Në ring u përballën boksieri turk Emirhan Kalkan dhe rusi Sergei Gorokhov. Sipas “Caliber.Az”, duke cituar mediat turke, në raundin e tretë shpërtheu një konflikt mes dy sportistëve, i cili u përshkallëzua shpejt në përplasje fizike.
Situata doli jashtë kontrollit kur incidenti u përhap edhe jashtë ringut, ku u përfshinë anëtarë të të dy ekipeve, si dhe disa spektatorë.
Për shkak të përleshjes, dueli u ndërpre, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar rrethanat dhe përgjegjësitë e incidentit.
🇹🇷 🤛 Turkish fans brutally beat a Russian boxer after the fight
Sergey Gorokhov and his team were attacked after his victory over Emirhan Kalkan.
Furious spectators hit the UBO title holder with chairs, fists, and kicks.
The bout took place in Trabzon, Turkey. pic.twitter.com/0iN7aoIh2D
— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2026
