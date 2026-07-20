Si të hiqni njollat e kremit mbrojtës nga dielli nga rrobat dhe peshqirët
Njollat e kremrave kundër diellit janë një problem i zakonshëm gjatë verës në rroba dhe rroba banje, sepse vajrat dhe filtrat UV lidhen fort me fibrat. Ekspertët theksojnë se një reagim i shpejtë me ujë të ftohtë është çelësi për heqjen e suksesshme.
Njollat e kremrave kundër diellit janë një nga problemet më të zakonshme të verës, pasi ato përthithen shpejt në pëlhura dhe mund të lënë shenja yndyrore ose të verdha në rroba, peshqirë dhe rroba banje. Këto njolla janë shpesh më kokëforta se papastërtia e zakonshme, kështu që kërkojnë veprim të shpejtë dhe të duhur, madje edhe para se pëlhura të lahet ose thahet.
Kremrat kundër diellit përmbajnë vajra, filtra UV dhe përbërës të papërshkueshëm nga uji që janë krijuar për të qëndruar në lëkurë. Siç shpjegojnë ekspertët e Tide, këta përbërës lidhen fort me fibrat e pëlhurave, duke shkaktuar njolla yndyrore ose edhe njolla portokalli-të verdha që vetëm sa do të përkeqësohen nëse nuk trajtohen menjëherë.
Disa formula shkaktojnë një reaksion kimik me mineralet në ujë, gjë që mund të shkaktojë njolla edhe më të theksuara.
Sipas rekomandimeve të ekspertëve, gjëja më e rëndësishme është të reagoni shpejt. Së pari, kremi i tepërt duhet të hiqet nga skaji i pëlhurës, pa e fërkuar më thellë në fibra.
Pastaj pëlhura shpëlahet me ujë të ftohtë, pasi uji i nxehtë mund ta ngurtësojë edhe më shumë njollën. Siç theksojnë ekspertët e pastrimit të The Sun në këshillat e tyre, shpejtësia është ndryshimi kryesor midis një njolle të hequr dhe një njolle të përhershme.
Metodat më efektive të pastrimit përfshijnë:
Larja me detergjent për larjen e enëve për heqjen e yndyrës
Metoda më e zakonshme dhe shumë efektive është përdorimi i detergjentit të lëngshëm për larje rrobash ose edhe i detergjentit të butë për larjen e enëve. Aplikoni detergjentin direkt mbi njollë, fërkojeni butësisht dhe lëreni të qëndrojë për disa minuta para se të lani pëlhurën.
Sodë buke dhe një furçë e butë
Ky kombinim ndihmon në zbërthimin e grimcave të yndyrës dhe heqjen e shenjave të pakëndshme pa dëmtuar pëlhurën.
Zgjidhje natyrale për pëlhura delikate
Për materiale më delikate, shpesh përdoret një përzierje uji të ftohtë dhe detergjenti të butë ose uthull të holluar. Është e rëndësishme të testoni pëlhurën fillimisht në një zonë më pak të dukshme për të shmangur dëmtimin e ngjyrës.
Larja e duhur e peshqirëve dhe rrobave të banjës
Peshqirët dhe rrobat e banjës shpesh mbajnë më shumë krem kundër diellit. Rekomandohet të lahen në një temperaturë më të lartë (nëse materiali e lejon) dhe pa përdorur shumë zbutës rrobash, pasi kjo mund të krijojë një shtresë shtesë në fibra dhe ta bëjë të vështirë heqjen e njollave.
Gabimi më i madh gjatë larjes është përdorimi i ujit të nxehtë ose tharëses para se njolla të hiqet plotësisht. Siç paralajmërojnë ekspertët, nxehtësia e bllokon njollën në pëlhurë, duke e bërë pothuajse të pamundur heqjen e saj më vonë. Fërkimi agresiv gjithashtu nuk rekomandohet, pasi mund të dëmtojë fibrat dhe ta përhapë njollën edhe më thellë.