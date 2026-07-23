Si i përdorën zjarrvënësit macet për të përhapur zjarret në Itali?
Ndërsa zjarret shpërthyen në Italinë jugore këtë javë, autoritetet që hetojnë për zjarrvënie të qëllimshme gjetën një të dhënë të frikshme: mace "me lecka të lagura me lëndë të ndezshme të lidhura në bisht".
"Këto kafshë u lëshuan në fusha, duke vrapuar përreth dhe duke përhapur zjarrin", tha Domenico Costarella i Agjencisë së Mbrojtjes Civile të Kalabrisë në një video të postuar në Facebook të martën.
Ai shtoi se prova të tjera gjithashtu tregonin për zjarrvënie të qëllimshme, duke përfshirë qirinj të ndezur midis leckave të ndezshme dhe pajisje ndezjeje të vonuar, transmeton Telegrafi.
Zjarrfikësit ende po punojnë për të kontrolluar flakët rreth parkut kombëtar Pollino të Kalabrisë, sipas transmetuesit italian RAI, i cili raportoi të mërkurën se ekipet e zjarrfikësve kanë përfunduar më shumë se 160 misione brenda Kalabrisë në 24 orët e fundit.
Sipas degës italiane të CNN, SkyTG24, Shoqata Italiane për Mbrojtjen e Kafshëve dhe Mjedisit ka ngritur një padi penale dhe ka ofruar një shpërblim prej 1,000 eurosh për informacion se kush mund t'u ketë vënë flakën maceve.
Evropa është përfshirë nga një sezon i keq zjarresh këtë vit, sipas Sistemit Evropian të Informacionit për Zjarret në Pyje (EFFIS).
Një dimër i lagësht siguroi bimësi të re, shumica e të cilave u bënë shkëndija për zjarret pas tre valëve të njëpasnjëshme të nxehtësisë së verës.
Ndërsa viti 2026 ka qenë një vit më i mirë për zjarret në Evropë në përgjithësi, sezoni i zjarreve në kontinent është ende mbi mesataren 20-vjeçare, tha EFFIS në një buletin të përditshëm.
Përdorimi i maceve për të përhapur zjarrin nuk është një fenomen i ri në Italinë jugore.
Në vitin 2016, autoritetet në Siçili fajësuan turmën për përdorimin e maceve për të ndezur zjarre pyjore në një park kombëtar.
Vitin tjetër, zyrtarët thanë se e njëjta taktikë u përdor për të ndezur zjarre jashtë Napolit, pranë malit Vezuv.
Studiuesja e UC Berkeley, Lauren Pearson, i tha CNN vitin e kaluar se ka prova që grupet mafioze shpesh vënë zjarre për të fituar kontrollin e territorit, shpesh duke blerë tokë me një çmim të lartë pas kësaj.
Në vitet e fundit, tha Pearson, disa grupe të krimit të organizuar kanë përfituar nga tranzicioni i Italisë drejt energjisë së pastër; një fermer që dëshmoi para një komisioni anti-mafia në vitin 2022 tha se iu afruan kompani panelesh diellore për të shitur tokën e tij pasi ishte djegur.
Sergio Nazzaro, një gazetar dhe ish-zëdhënës i presidentit të Komisionit Parlamentar anti-mafia, tha se grupet mafioze shfrytëzojnë emergjencat përmes organizatave fasadë, "nga forca punëtore që i vë zjarrin deri te koncesioni për të ndërtuar në tokën e djegur".
Në Kalabri, Costarella i Departamentit të Mbrojtjes Civile paralajmëroi se ndalimi i zjarrvënies do të kërkonte një ndryshim shoqëror.
"Po kthehemi në punë dhe në postet tona, por na duhet një ndryshim në mentalitet. Këto janë akte çnjerëzore. Mjerisht, burrat janë armiqtë e tyre më të këqij", tha ai. /Telegrafi/