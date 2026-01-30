Shtyhen afatet për tatimin në pronë për vitin 2026
Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve ka vendosur të shtyjë afatet për tatimin në pronë për vitin 2026, vendim i cili vlen për të gjitha komunat e Republikës së Kosovës.
Sipas këtij vendimi, afati për lëshimin e faturave të tatimit në pronë është shtyrë deri më 31 mars 2026, ndërsa pagesa e këstit të parë do të mund të bëhet deri më 30 qershor 2026.
Nga Ministria bëhet e ditur se shtyrja e afateve ka për qëllim t’u ofrojë qytetarëve më shumë kohë për përmbushjen e obligimeve tatimore, si dhe të sigurojë zbatim të drejtë dhe efikas të legjislacionit në fuqi.
Komunat janë obliguar që këtë vendim ta zbatojnë në mënyrë të njëjtë dhe të informojnë qytetarët për afatet e reja lidhur me tatimin në pronë për vitin 2026. /Telegrafi/
