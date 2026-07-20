Shtrenjtohet nafta pas sulmeve të reja amerikane në Iran
Çmimet e naftës u rritën me rreth 3% të dielën, pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani shkëmbyen sulme për më shumë se një javë.
Nafta e papërpunuar Brent, çmimi ndërkombëtar referues, u rrit me 3% në rreth 90.78 dollarë për fuçi, dhe nafta e papërpunuar amerikane u rrit me pothuajse 3% në 84.85 dollarë për fuçi.
Trafiku në Ngushticën e Hormuzit, ku rrjedh 20% e furnizimit global me naftë, ka qenë në rënie pas përshkallëzimit të tensioneve javën e kaluar.
Të mërkurën, SHBA-të rivendosën bllokadën detare të porteve iraniane.
Disa anije kanë përdorur rrugë alternative, duke përfshirë edhe përgjatë vijës bregdetare të Omanit, të cilat nuk janë miratuar nga Teherani.
Çmimet e benzinës kanë qenë gjithashtu në rritje, por mesatarja kombëtare e SHBA-së mbetet pak nën 4 dollarë për galon.
Me 3.992 dollarë për galon, shoferët amerikanë po paguajnë rreth 34% më shumë sesa paguanin para fillimit të luftës. /Telegrafi/