Shtrenjtimi i derivateve nuk ka të ndalur, MINTI publikon çmimet e reja të naftës dhe benzinës
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara të derivateve të naftës për datën 25 korrik.
Sipas vendimit të MINTI-it, nafta sot është 1.72 euro për litër, tre cent më shtrenjtë se të premten, sa ishte 1.69 euro.
Po ashtu është shtrenjtuar edhe benzina. Nga 1.50 euro për litër sa ishte të premten, sot është një cent më shtrenjtë, 1.51 euro për litër.
Ndërkaq, çmimi i gazit vazhdon të jetë i njëjtë, 0.60 euro për litër.
Çmimet e derivateve hyjnë në fuqi në ora 10:00 dhe zgjasin 24 orë. /Telegrafi/
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