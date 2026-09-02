Shtatë ambasada amerikane lëshojnë paralajmërime sigurie për sulmet në Iran
Shtatë ambasada amerikane në Lindjen e Mesme kanë lëshuar paralajmërime të njëpasnjëshme për qytetarët amerikanë, duke u kërkuar të tregojnë kujdes maksimal për shkak të rrezikut të një përshkallëzimi të paparashikueshëm pas rifillimit të sulmeve që përfshijnë Iranin.
Paralajmërimet u publikuan të martën nga misionet diplomatike të SHBA-së në Jordani, Izrael, Katar, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite, Kuvajt dhe Bahrein, transmeton Telegrafi.
Në njoftimet e tyre, ambasadat u kanë kërkuar amerikanëve që ndodhen aktualisht në rajon të tregojnë “kujdes dhe vigjilencë të shtuar”, ndërsa i kanë paralajmëruar për anulime fluturimesh, mbyllje periodike të hapësirës ajrore dhe ndërprerje të mundshme të udhëtimeve.
“Situata në Lindjen e Mesme mbetet dinamike”, thuhet në paralajmërime, ndërsa qeveria iraniane përshkruhet si “e paparashikueshme”.
SHBA paralajmëron gjithashtu se Irani dhe grupet e mbështetura prej tij mund të synojnë interesa amerikane jashtë vendit, ose vende që lidhen me Shtetet e Bashkuara dhe qytetarët amerikanë, përfshirë biznese dhe institucione të ndryshme.
Ambasadat u kanë kërkuar amerikanëve të jenë të përgatitur edhe për mundësinë e sulmeve ajrore.
Në rast sulmi, qytetarëve u është rekomanduar të qëndrojnë larg dritareve, dyerve prej xhami dhe mbetjeve të mundshme pas shpërthimeve, të mbajnë telefonat të karikuar dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve lokale.
Në Aman, Ambasada amerikane ka këshilluar qytetarët të shmangin udhëtimet drejt bazave ushtarake në Jordani dhe të njihen paraprakisht me sistemin e sirenave të emergjencës.
Në Jerusalem, amerikanëve u është kërkuar të identifikojnë strehën ose hapësirën më të sigurt pranë tyre dhe të kenë në dispozicion ushqim, ujë, ilaçe dhe sende të tjera thelbësore.
Paralajmërimet diplomatike vijnë ndërsa konflikti mes SHBA-së dhe Iranit është rikthyer me intensitet të lartë pas më shumë se gjashtë muajsh tensione dhe përplasjesh.
Forcat amerikane kanë goditur sisteme iraniane të mbrojtjes ajrore, radarë dhe objektiva detare, ndërsa Irani është kundërpërgjigjur me raketa dhe dronë ndaj forcave dhe objekteve amerikane në rajon.
Një kuadër i përkohshëm armëpushimi i arritur në qershor është shpërbërë që atëherë. Megjithatë, presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka deklaruar se Teherani është i gatshëm të rikthehet te marrëveshja dhe i ka kërkuar kryeministrit indian Narendra Modi të ndihmojë në përpjekjet diplomatike për paqe.
Ndërkohë, SHBA po përgatitet për skenarë të ndryshëm, ndërsa ambasadat kanë vendosur masa të ndryshme operacionale në varësi të situatës së sigurisë në secilin vend.
Në disa shtete shërbimet konsullore vazhdojnë normalisht, ndërsa në vende të tjera janë kufizuar shërbimet e vizave dhe procedurat joemergjente. /Telegrafi/