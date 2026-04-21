Shkolla Finlandeze pjesë e #MyFreedomDay në CNN sërish
Shkolla Finlandeze është përfshirë edhe këtë vit në platformën ndërkombëtare #MyFreedomDay, duke u bërë pjesë e publikimeve të CNN Freedom Project, në kuadër të shënimit të 10-vjetorit të kësaj nisme globale kundër skllavërisë moderne. Kjo shënon vitin e gjashtë radhazi të pjesëmarrjes së Shkollës Finlandeze në këtë iniciativë të udhëhequr nga nxënësit në mbarë botën.
#MyFreedomDay është një fushatë globale që synon të rrisë ndërgjegjësimin për skllavërinë moderne dhe të fuqizojë të rinjtë të bëhen zëra aktivë për ndryshim. Tema e këtij viti, “Progresi dhe pengesat në luftën kundër skllavërisë moderne”, vjen në një kohë kur, sipas raportit global “Global Estimates of Modern Slavery”, mbi 50 milionë njerëz në botë jetojnë në kushte të skllavërisë moderne.
Raporti i US Department of State për trafikimin e qenieve njerëzore thekson se edhe vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën, vazhdojnë të përballen me sfida që lidhen me trafikimin e qenieve njerëzore, duke e bërë ndërgjegjësimin dhe edukimin një komponent thelbësor të parandalimit.
Në këtë kuadër, aktivitetet e zhvilluara në Shkollën Finlandeze u ndërtuan mbi një proces që nisi me reflektim dhe u zhvillua në shprehje artistike dhe angazhim qytetar.
Nxënësit fillimisht reflektuan mbi kuptimin e lirisë përmes pyetjes “Çfarë do të thotë liria për mua?”, duke ndarë mendimet dhe përvojat e tyre personale. Këto reflektime u konkretizuan në instalacionin artistik “Set Free”, një mural i përbashkët i nxënësve me një kafaz simbolik në qendër që paraqet kufizimin dhe heshtjen dhe zarfe që dalin prej tij dhe shndërrohen në simbole që përfaqësojnë lirinë e shprehjes.
Çdo zarf përmban një mesazh të shkruar nga nxënësit, duke krijuar një përbërje që thekson rëndësinë e shprehjes dhe të dëgjimit të çdo zëri.
Paralelisht, nxënësit realizuan edhe ekspozitën “10 Shtyllat e Lirisë”, e përbërë nga dhjetë piktura që trajtojnë çështje globale që cenojnë të drejtat e fëmijëve dhe dinjitetin njerëzor.
Punimet sjellin në pah tema si puna e fëmijëve, pabarazia, lufta, diskriminimi dhe mungesa e qasjes në arsim, duke reflektuar ndërgjegjësim dhe empati ndaj sfidave globale.
Këto aktivitete u fokusuan në konceptin e “Lirisë për të mësuar”, duke e trajtuar arsimin si një nga mjetet kryesore për fuqizimin e individëve dhe për thyerjen e ciklit të shfrytëzimit.
Pjesëmarrja e vazhdueshme e shkollës në këtë iniciativë dhe përfshirja në një platformë globale si CNN pasqyron një qasje që e lidh edukimin me realitetet dhe sfidat ndërkombëtare, duke i vendosur nxënësit në një rol aktiv në diskutimet globale.
Në një kontekst më të gjerë, aktivitete të tilla tregojnë se institucionet arsimore mund të luajnë një rol të rëndësishëm përtej klasës, duke kontribuar në formimin e qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe të angazhuar. Në Kosovë, ku sfida si migrimi, pabarazia sociale dhe qasja e barabartë në arsim mbeten çështje të diskutueshme, iniciativa të tilla krijojnë hapësirë për reflektim dhe ndërgjegjësim që në moshë të hershme.
Përfshirja në nisma globale si #MyFreedomDay e lidh edukimin me realitetin shoqëror, duke i ndihmuar të rinjtë të kuptojnë më mirë sfidat që prekin jo vetëm botën, por edhe komunitetin e tyre.
Në këtë mënyrë, shkolla kontribuon në ndërtimin e një kulture më të përgjegjshme qytetare, ku të drejtat e njeriut dhe roli aktiv në shoqëri bëhen pjesë e procesit edukativ.