Shkarkohen 10 agjentë të FBI-së që hetuan Trumpin
Të paktën 10 punonjës të FBI-së që punuan në hetimin e ish-Këshilltarit Special Jack Smith mbi mbajtjen e të dhënave të klasifikuara nga presidenti amerikan Donald Trump pasi ai u largua nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2021 u pushuan nga puna të mërkurën, shkruan CBS News.
Shkarkimet erdhën pasi Reuters raportoi se FBI kishte kërkuar dëshmi të të dhënave të thirrjeve telefonike të bëra nga drejtori i FBI-së, Kash Patel, dhe Shefja e Shtabit të Shtëpisë së Bardhë, Susie Wiles, kur të dy ishin ende qytetarë privatë, si pjesë e hetimit të Smith ndaj Trump.
Artikulli i Reuters citoi Patelin, i cili pretendoi se FBI-ja kishte marrë fshehurazi të dhënat e tij telefonike "duke përdorur pretekste të dobëta dhe duke e varrosur të gjithë procesin në dosje të ndaluara të hartuara për të shmangur çdo mbikëqyrje".
Artikulli i Reuters shtoi se nuk kishte verifikuar në mënyrë të pavarur asnjë nga pretendimet e Patelit.
Patel nuk dha asnjë provë për shkelje nga ana e stafit që u pushua nga puna.
Këshilltari Special Jack Smith mbikëqyri dy hetime federale ndaj presidentit të tanishëm Trump.
Njëri rast pretendonte se ai u përpoq në mënyrë të paligjshme të përmbyste rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të vitit 2020, ndërsa tjetri u përqendrua në ruajtjen e dokumenteve të klasifikuara dhe përpjekjet për të penguar Departamentin e Drejtësisë kur ky i kërkoi t'i kthente dosjet.
Të gjithë agjentët dhe analistët e FBI-së që u pushuan nga puna të mërkurën ishin të përfshirë në rastin e dokumenteve të klasifikuara.
Hetimet e dyfishta të Smith ndaj Trump çuan në paditë e para penale federale kundër një ish-presidenti në historinë e SHBA-së.
Akuzat për dokumente të klasifikuara u rrëzuan nga një gjyqtar federal në Florida në mesin e vitit 2024 me arsyetimin se Smith ishte emëruar në mënyrë të paligjshme, dhe Smith i hoqi akuzat e zgjedhjeve të vitit 2020 pasi Trump fitoi garën e vitit 2024.
Që atëherë, administrata Trump ka vënë në shënjestër punonjësit federalë që punuan në të dy rastet.
Departamenti i Drejtësisë shkarkoi një grup prokurorësh që punuan në ekipin e Smith, dhe FBI ka shkarkuar agjentë të përfshirë në hetimin zgjedhor të Arctic Frost. /Telegrafi/