Shëndeti i zemrës dhe duhani: Si ta mbrojmë veten çdo ditë?
Sëmundjet e zemrës janë ndër shkaqet kryesore të vdekjeve në botë, dhe pirja e duhanit mbetet një nga faktorët më të mëdhenj të rrezikut.
Ekspertët theksojnë se shumë duhanpirës e kanë të vështirë ta lënë duhanin. Studimet tregojnë vazhdimisht se edhe pas ngjarjeve serioze shëndetësore, siç është infarkti në zemër, një pjesë e madhe e duhanpirësve rikthehen te cigaret brenda një kohe relativisht të shkurtër. Duke e njohur këtë realitet, qasja e reduktimit të dëmit ofron një alternativë më praktike dhe mbrojtëse për ata që përndryshe do të vazhdonin të pinin duhan.
Të dhënat tregojnë se:
• Vetëm 3–5% e duhanpirësve arrijnë ta lënë duhanin vetëm me vullnetin e tyre.
• Rreth 70% dëshirojnë ta lënë duhanin, por nuk arrijnë ta bëjnë këtë.
• Afërsisht 40% e pacientëve që pësojnë infarkt në zemër i rikthehen duhanit brenda 6 muajve.
Në këtë kontekst, reduktimi i dëmit nuk e zëvendëson ndërprerjen e plotë të duhanit, por për ata që nuk janë gati ta lënë menjëherë, ai mund të ndihmojë në uljen e dëmit. Kjo qasje mund të sjellë përfitime të rëndësishme për këta duhanpirës dhe për shëndetin publik në përgjithësi.
Në vitin 2008, Shoqata Amerikane e Mjekëve të Shëndetit Publik (AAPHP) u bë organizata e parë mjekësore në Shtetet e Bashkuara që mbështeti zyrtarisht reduktimin e dëmit nga duhani si një strategji të vlefshme për të ulur vdekjet që lidhen me pirjen e duhanit.
Kalimi në produkte pa tym mund të ndihmojë në uljen e dëmit ndaj sistemit kardiovaskular, por kjo nuk mjafton. Një stil jetese i shëndetshëm është thelbësor.
Mjekët rekomandojnë:
• Ecje të paktën 30 minuta në ditë
• Ushqyerje të pasur me fibra, peshk dhe vaj ulliri
• Reduktim të ushqimeve të përpunuara
• Kontroll të rregullt të tensionit të gjakut dhe kolesterolit
Gjumi cilësor është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Mungesa e gjumit rrit stresin dhe ndikon negativisht në shëndetin e zemrës. Mjekët këshillojnë që secili të vendosë qëllime të vogla dhe të arritshme: një javë pa cigare, një muaj aktivitet fizik, ose adoptimin e një diete më të shëndetshme.
Prandaj, zemra jonë ka nevojë për kujdes çdo ditë, jo vetëm kur sëmuremi.