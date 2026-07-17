Shembet ura mbi lumin Silnicë në Nadakovc
Është shembur ura mbi lumin Silnicë në fshatin Nadakovc, ndërkaq lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar edhe drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Vushtrrisë, Benjamin Shala,
Segmenti qendror i urës ka pësuar dëmtime të rënda, ndërsa kjo urë nuk përdorej që prej 1 viti pasi ishte dëmtuar nga vërshimet.
Drejtori i Shërbimeve Publike në Komunën e Vushtrrisë, Benjamin Shala, ka deklaruar për Telegrafin se ura kishte qenë jashtë funksionit për qarkullim që pas dëmtimeve të shkaktuara nga vërshimet dhe se autoritetet komunale e kishin ndaluar përdorimin e saj para një viti.
"E kena ndalu pas vërshimeve për qarkullim, sepse ura ka pasë dëmtime. Është ndërtuar mbi 20 vite. Për momentin s’ka qenë e qarkullueshme. E kemi ndalu qarkullimin, por ka rrugë alternative që çon deri te ura. Ka qenë e dëmtuar para një viti nga vërshimet. Sot e kemi marrë informacionin për shembjen e urës", ka deklaruar Shala.
I pyetur nëse Komuna ka planifikuar ndërtimin e një ure të re, Shala tha se një projekt i tillë nuk është paraparë për këtë vit. "Për këtë vit jo", u shpreh ai. /Telegrafi/