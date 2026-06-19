Shefi i ri i Toyota-s sheh një problem: Shumë modele
10,536,807. Kaq shumë vetura shiti Toyota vitin e kaluar, duke përfshirë modelet nga divizioni i saj luksoz, Lexus.
Kërkesa u rrit me 3.7% në vitin 2025, duke i lejuar gjigantit japonez të automobilave të marrë “kurorën e shitjeve” për të gjashtin vit radhazi.
Ndërsa shifrat më të mëdha të shitjeve në përgjithësi shihen si pozitive, maksimizimi i vëllimit nuk është domosdoshmërisht qëllimi përfundimtar që ndjekin prodhuesit e automjeteve.
Një kompani mund të fitojë më shumë para duke shitur më pak automjete nëse marzhet e fitimit janë më të larta.
Drejtori i ri ekzekutiv i Toyota-s, Kenta Kon, po kërkon mënyra për ta vënë kompaninë në një formë më të mirë duke identifikuar problemet e mbetura që duhen zgjidhur.
Pasi vizitoi qendrat e kërkim-zhvillimit, ai vuri re se inxhinierët mund të jenë shumë të zënë me një gamë të gjerë modelesh.
Kreu i prodhuesit më të madh të makinave në botë sugjeron se portofoli i zgjeruar mund të përfitojë nga disa shkurtime: "Nëse shkoni në një divizion zhvillimi, do të shihni probleme të tilla si një numër në rritje i specifikimeve dhe varianteve të ndryshme që po krijohen, gjë që nga ana tjetër po rrit kostot”.
Është shumë herët që Toyota të zbulojë se cilat modele mund të përjashtohen, por ne tashmë e dimë se Lexus LF-ZC nuk ecën më përpara me prodhim. /Telegrafi/