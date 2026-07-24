SHBA-të thonë se do të përdorin asetet e ngrira iraniane për të financuar dëmet ndaj anijeve, ndërsa sulmet vazhdojnë
Ushtria amerikane thotë se ka nisur sulme ndaj Iranit për natën e 13-të radhazi, me median shtetërore iraniane që thotë se katër persona janë vrarë dhe pesë janë plagosur.
Kjo vjen ndërsa presidenti i SHBA-së, Donald Trump tha se do të përdorë asetet iraniane të mbajtura nga SHBA-të për të paguar "çdo dëm ndaj anijeve, ngarkesave ose çdo gjëje që lidhet me to".
Ministri i Jashtëm iranian Abbas Araghchi iu kundërpërgjigj kërcënimit që Trump e quajti "të drejtë dhe të barabartë", duke e quajtur atë një "precedent nxitës", transmeton Telegrafi.
Sulmet e fundit vijnë pas pretendimit të Huthisëve të Jemenit, të mbështetur nga Irani, se kanë sulmuar dy tankerë sauditë në Detin e Kuq dhe shqetësimet në rritje për kërcënimet në rritje ndaj transportit global shkaktuan rritje të çmimeve të naftës.
Media shtetërore iraniane ka raportuar shpërthime në vende kyçe ushtarake dhe tregtare në jug të vendit, duke përfshirë qytetin port Bandar Abbas dhe ishullin Qeshm.
Trump më parë kishte premtuar "ndëshkim të madh ushtarak" kundër Iranit për sulmet nga Huthitë dhe Irani.
Ushtria amerikane thotë se kreu sulme për të degraduar aftësinë e Iranit për të kërcënuar transportin civil në ujërat rajonale.
Komanda Qendrore Amerikane (Centcom) tha se kishte shënjestruar "qendrat e komandës ushtarake iraniane, objektet e magazinimit të dronëve, rrjetet e komunikimit, vendet e mbikëqyrjes bregdetare dhe aftësitë detare".
Por, ndërsa SHBA-të përpiqen të rimarrin kontrollin mbi Ngushticën e Hormuzit, ka shqetësime në rritje për kërcënimet e reja ndaj transportit detar në Detin e Kuq nga Huthit e mbështetur nga Irani.
Kjo ka ndihmuar në rritjen e çmimit të naftës bruto mbi 100 dollarë për fuçi - niveli më i lartë që nga maji.
Agjencia e lajmeve Reuters raportoi se vetëm një cisternë kaloi nëpër Ngushticë të enjten më 24 korrik, duke cituar të dhëna të gjurmimit të anijeve, të cilat ata thanë se ishin niveli më i ulët i tranzitit që nga 7 maji.
Ndërsa tensionet në rajon vazhduan, Trump tha se dëmi ndaj anijeve dhe ngarkesave "do të paguhet nga paratë iraniane që Shtetet e Bashkuara kanë në zotërim dhe kontroll" dhe shuma mund të jetë "shumë e konsiderueshme".
Ministri i jashtëm i Iranit iu përgjigj Trump, duke shkruar "Ata që festojnë ose përfitojnë nga fonde të tilla duhet të mbajnë mend: sapo qeveritë të normalizojnë konfiskimin, askujt nuk i sigurohen asetet."
"Kaosi që do të pasojë nuk do të jetë i këndshëm apo paqësor", shtoi Araghchi.
Ministria e Brendshme e Bahreinit raportoi se sirenat e saj ajrore ishin ndezur dhe media shtetërore iraniane tha gjithashtu se alarmet ishin aktivizuar në Jordani.
Në qershor, SHBA-të dhe Irani ranë dakord për një Memorandum Mirëkuptimi (MM) prej 14 pikash për të ndaluar operacionet ushtarake dhe për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, si dhe për të arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund luftës gjatë 60 ditëve në vijim.
Por tre javë pasi u nënshkrua, Trump deklaroi armëpushimin "të mbaruar" pas sulmeve iraniane ndaj anijeve në Hormuz dhe sulmeve amerikane në përgjigje.
Pika 11 e MM-së detajoi se "Shtetet e Bashkuara të Amerikës zotohen të vënë plotësisht në dispozicion për përdorim fondet dhe asetet e ngrira ose të kufizuara të Republikës Islamike të Iranit". /Telegrafi/