SHBA-të përfundojnë raundin e fundit të sulmeve ndaj Iranit
Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) ka thënë se raundi i fundit i sulmeve ndaj Iranit ka përfunduar.
Ajo tha se qendrat e komandës ushtarake iraniane, objektet e magazinimit të dronëve, rrjetet e komunikimit dhe vendet e mbikëqyrjes bregdetare ishin ndër objektivat.
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Sulmet zgjatën pak më shumë se dy orë dhe shënojnë natën e 13-të radhazi të sulmeve, transmeton Telegrafi.
CENTCOM shtoi se më shumë se 50,000 ushtarë amerikanë po operojnë aktualisht në të gjithë Lindjen e Mesme. /Telegrafi/
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