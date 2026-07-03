SHBA paralajmëron Poloninë: Rusia po përgatit një incident të armatosur në territorin tuaj
Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar autoriteteve polake disa paralajmërime të inteligjencës, sipas të cilave Rusia dyshohet se po përgatit një provokim të armatosur në territorin e Polonisë gjatë muajve të ardhshëm, me qëllim testimin e vendosmërisë së NATO-s dhe ushtrimin e presionit ndaj Perëndimit për të ndërprerë ndihmën ushtarake për Ukrainën.
Sipas burimeve pranë presidentit polak, Karol Nawrocki, shërbimet amerikane të inteligjencës i kanë dorëzuar Varshavës informacione mbi plane të mundshme ruse që mund të shkaktojnë një krizë të kufizuar sigurie në krahun lindor të NATO-s.
Vlerësimet e inteligjencës sugjerojnë se Moska synon të testojë gatishmërinë e Aleancës për t'iu përgjigjur një incidenti të kufizuar, duke rritur njëkohësisht tensionet gjeopolitike dhe duke ushtruar presion mbi aleatët perëndimorë që të ndalin mbështetjen ushtarake dhe logjistike për Ukrainën.
Shërbimet e sigurisë të Polonisë dhe vendeve baltike thuhet se kanë identifikuar disa skenarë që po shqyrtohen nga pala ruse.
Mes tyre përmenden sulme ajrore të simuluara për të aktivizuar sistemet polake të mbrojtjes kundërajrore, si dhe sulme me dronë ose raketa ndaj infrastrukturës kritike, përfshirë objektet energjetike, raporton theindependent.
Vlerësimet përfshijnë edhe mundësinë e një inkursioni tokësor hibrid përmes kufirit lindor të NATO-s. Në këtë skenar, forca të armatosura ruse ose bjelloruse mund të kalojnë kufirin nga drejtimi i Bjellorusisë ose enklavës ruse të Kaliningradit.
Sipas burimeve, Moska mund të përpiqet ta paraqesë një incident të tillë si një gabim të paqëllimshëm, duke pretenduar se ka ndodhur për shkak të një defekti të sistemit GPS ose gjatë një misioni shpëtimi pas rrëzimit të një helikopteri ushtarak.
Burimet shtojnë se udhëheqja ruse llogarit se në një situatë të tillë Uashingtoni do ta shtyjë Poloninë drejt negociatave, në vend që të përgjigjet me forcë ushtarake.
Sipas të njëjtave burime, tërheqja eventuale e forcave ruse pas një marrëveshjeje diplomatike do të paraqitej nga Moska si një fitore strategjike.
Në të njëjtën kohë, Rusia do të kërkonte ndërprerjen e plotë të ndihmës ushtarake dhe logjistike perëndimore për Ukrainën si kusht për tërheqjen.
Shërbimet e inteligjencës së vendeve aleate thuhet se konfirmojnë se koncepte të tilla operative janë aktualisht në shqyrtim në Moskë. Analistët vlerësojnë se një provokim i kufizuar është një nga mënyrat e pakta me të cilat Rusia mund të ushtrojë presion mbi NATO-n, pasi pjesa më e madhe e kapaciteteve të saj ushtarake konvencionale janë të angazhuara në luftën kundër Ukrainës.
Sipas vlerësimeve evropiane të sigurisë, Moska e konsideron Poloninë një objektiv më të përshtatshëm për një operacion të tillë sesa vendet baltike, duke shpresuar të shfrytëzojë edhe mosmarrëveshjet ekzistuese mes Varshavës dhe Kievit lidhur me konkurrencën bujqësore dhe çështjet historike.
Si përgjigje ndaj këtyre kërcënimeve të vlerësuara, NATO javët e fundit ka intensifikuar aktivitetet parandaluese në krahun lindor të Aleancës.
Stërvitja e fundit detare në Letoni, ku morën pjesë marinarë dhe marinsa amerikanë, kishte për qëllim të demonstronte se çdo sulm ndaj krahut lindor të NATO-s do të nënkuptonte përfshirjen e drejtpërdrejtë të forcave amerikane.
Ministria polake e Mbrojtjes ka konfirmuar se forcat e armatosura kanë zhvilluar stërvitje të posaçme për të demonstruar gatishmërinë për një përgjigje të përbashkët në rast të një agresioni rus.
Sipas raportit, NATO ka hartuar gjithashtu plane për një reagim të mundshëm ndaj një provokimi rus. Një nga opsionet e përmendura është goditja e enklavës ruse të Kaliningradit, ndërsa udhëheqja ushtarake gjermane ka deklaruar më herët se Aleanca do të mbrojë çdo centimetër të territorit të vendeve anëtare.
Pretendimet për planet e supozuara ruse deri tani nuk janë komentuar zyrtarisht as nga Kremlini dhe as nga NATO. /Telegrafi/