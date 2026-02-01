SHBA dhe Irani sinjalizojnë bisedime për të shmangur përshkallëzimin ushtarak
Irani dhe Shtetet e Bashkuara kanë sinjalizuar bisedime për të arritur një marrëveshje dhe për të shmangur veprimet ushtarake, ndërsa tensionet rriten në Gjirin Persik dhe fuqitë rajonale shtojnë diplomacinë për të parandaluar konfliktin.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Irani po “bisedonte seriozisht” me Uashingtonin, disa orë pasi zyrtari më i lartë i sigurisë kombëtare i Iranit tha se marrëveshjet për negociata po përparonin.
Trump, duke folur në bordin e Air Force One, deklaroi se besonte që Irani duhet të binte dakord për një marrëveshje “pa armë bërthamore”, por se nuk e dinte nëse Teherani do ta nënshkruante një marrëveshje të tillë.
“Por ata po na flasin”, tha ai.
Ai iu referua gjithashtu “armatës” amerikane që po shkon drejt Iranit, të udhëhequr nga aeroplanmbajtësja USS Abraham Lincoln, duke thënë “ne kemi anije shumë të mëdha dhe të fuqishme që shkojnë në atë drejtim”.
"Shpresoj që ata të negociojnë diçka të pranueshme", shtoi Trump.
Orë më parë, kreu i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Ali Larijani, tha se Teherani po përgatitej për bisedime me SHBA-në.
“Në kundërshtim me narrativën e luftës mediatike të prodhuar artificialisht, formimi i një kuadri për negociata po përparon”, deklaroi Larijani pa dhënë detaje të mëtejshme.
Zhvillimet vijnë mes javësh tensionesh në rritje, me Trumpin që kërcënon vazhdimisht të sulmojë Iranin për shkak të shtypjes së protestave të fundit antiqeveritare dhe përpjekjes së tij për të kufizuar programin bërthamor të Iranit.
Më herët këtë javë, Trump tha se anijet amerikane që po dërgohen në Iran ishin të gatshme të përdornin “dhunë, nëse është e nevojshme”, nëse Irani refuzonte të ulej për bisedime mbi programin e tij bërthamor. /Telegrafi/