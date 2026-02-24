Sermaxhaj publikon listën e futbollisteve për dy ndeshjet e para kualifikuese të Botërorit 2027
Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës për vajza, Sami Sermaxhaj ka publikuar listën e futbollisteve të ftuara për dy ndeshjet e para të ciklit kualifikues për Kampionatin Botëror 2027.
Dardanet do ta nisin edicionin e ri të garave në kuadër të Grupit C2 në Ligën C, ku përballë do të kenë përfaqësueset e Kroacisë, Gjibraltarit dhe Bullgarisë.
Ndeshjen e parë Kosova do ta zhvillojë më 3 mars në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë, kundër Gjibraltarit, në një sfidë ku synohet start pozitiv para tifozëve vendas.
Katër ditë më vonë, më 7 mars, Kombëtarja jonë do të udhëtojë drejt Kroacisë, ku do të përballet me kombëtaren kroate në stadiumin “Branko Cavlovic-Cavlek“ në Karlovac. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals