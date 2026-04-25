Selena, Zendaya, Katie! Veshjet e famshme që po frymëzojnë stilin e javës
Nga palltot pranverore te fundet saten dhe kombinimet e guximshme me ngjyra, yjet e rrugës po sjellin idetë më të kërkuara të sezonit
Pranvera ka hyrë me ritëm të plotë, dhe me ndryshimin e temperaturave vjen edhe nevoja për frymëzim të ri në gardërobë. Për këtë javë, yjet e njohur kanë ofruar disa nga paraqitjet më interesante në rrugë, duke sjellë ide që kombinojnë elegancën, komoditetin dhe stilin e përditshëm.
Nga veshjet kalimtare deri te shtresimet e zgjuara pranverore, këto kombinime tregojnë se si pjesët klasike mund të rifreskohen me pak kreativitet.
Palltot pranverore mbeten në qendër të vëmendjes
Veshjet e sipërme vazhdojnë të jenë pjesë kyçe e sezonit, ndaj mos i largoni ende nga garderoba.
Zoë Kravitz u shfaq me një pallto bezhë, të kombinuar me pantallona kafe çokollatë dhe mokasina kamoshi, duke dëshmuar se neutralet mbeten gjithmonë zgjedhje e sigurt, transmeton Telegrafi.
Në anën tjetër, Meryl Streep zgjodhi një model më të guximshëm me pika, duke treguar se xhaketa këtë sezon është po aq çështje personaliteti sa edhe funksioni.
Fundet saten dhe fustanet e lehta rikthehen
Pranvera po sjell edhe paralajmërimin e trendeve verore, ku fundet saten dhe fustanet e rrëshqitshme po rikthehen fuqishëm.
Dakota Johnson u pa në rrugët e Romës me një fustan të kaltër të lehtë, të kombinuar me një triko të zezë rreth qafës. Pamja e saj ishte e thjeshtë, elegante dhe ideale për ditët me temperatura të ndryshueshme.
Backgrid
Katie Holmes eksperimentoi me ngjyrat, duke kombinuar një këmishë të kuqe me fund në nuancë blu të hapur, duke bashkuar dy trende njëherësh: kontrastet e forta dhe frymën e veshjeve të brendshme si modë e jashtme.
Backgrid
Zendaya vazhdon të dominojë
Zendaya u shfaq në Los Angeles gjatë promovimit të filmit The Drama, me një fund vintage me dantellë nga Louis Vuitton. Aktorja e kombinoi me bluzë grafike dhe aksesorë klasikë, duke forcuar edhe më shumë trendin e fundeve me dantellë.
Minimalizëm apo guxim?
Ajo që vihet re këtë sezon është liria për të zgjedhur mes dy drejtimeve: minimalizmit të pastër ose kombinimeve më lozonjare dhe të guximshme.
Qoftë një pallto neutrale, një fund saten apo një xhaketë me motive të theksuara, yjet po tregojnë se moda e pranverës këtë vit ka një rregull të vetëm: të shprehë personalitetin. /Telegrafi/