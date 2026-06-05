Sektori i TIK në Maqedoni ka arritur në 1.77 miliardë të ardhura
Sektori i Teknlogjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Maqedoni vazhdon të jetë një nga nxitësit më të fortë të rritjes ekonomike në vend, duke arritur të ardhura totale prej 1.77 miliardë eurosh në vitin 2025 dhe eksporte prej 676 milionë eurosh, sipas të dhënave të paraqitura në "Ura Dixhitale dhe Forumi i TIK në Biznes" maqedono-grek, të organizuar nga MASIT dhe shoqata greke SETPE.
Analiza e situatës në industrinë e TIK në Maqedoni prezantua nga Damjan Mançevski, anëtar i Bordit të Drejtorëve të MASIT, i cili prezantoi treguesit më të fundit të rritjes së sektorit, ndikimin e tij në ekonomi dhe trendet e pritura në periudhën e ardhshme.
Sipas analizës së MASIT, sektori në vitin 2025 shënoi një rritje prej 7.02 përqind në të ardhura dhe 7.13 përqind në eksporte krahasuar me vitin e kaluar. Industria punëson 24,134 punonjës në total prej 3,367 kompanish aktive.
"Trendi i rritjes afatgjatë është veçanërisht i rëndësishëm. Në periudhën nga viti 2020 deri në vitin 2025, të ardhurat e sektorit të TIK-ut u rritën me 80 përqind, nga 985 milionë euro në 1.77 miliardë euro, ndërsa eksportet u rritën me deri në 193 përqind, nga 231 milionë euro në 676 milionë euro. Në të njëjtën periudhë, numri i të punësuarve u rrit me 44 përqind, dhe numri i kompanive me 42 përqind".
"Këto shifra konfirmojnë se sektori i TIK ka qenë prej kohësh jo vetëm një nga industritë premtuese në vend, por edhe një nga nxitësit kryesorë të zhvillimit ekonomik, eksporteve dhe vendeve të punës me kualifikim të lartë. Rritja që kemi parë vitet e fundit është rezultat i investimeve të vazhdueshme në njerëz, njohuri dhe inovacion, por edhe provë se kompanitë maqedonase po konkurrojnë me sukses në tregjet ndërkombëtare", tha kryetari i MASIT, Jordan Dimitrievski.
Analiza tregon se sektori i TIK kontribuon me rreth 4.5 përqind në produktin e brendshëm bruto të vendit dhe po rritet pothuajse dy herë më shpejt se ekonomia e përgjithshme. Ndërsa rritja e përgjithshme ekonomike është 3.8 përqind, sektori po rritet me 7.4 përqind.
Të dhënat iu prezantuan përfaqësuesve të kompanive, institucioneve dhe organizatave të Maqedonisë dhe Greqisë gjatë forumit të parë dypalësh të TIK, i cili priti mbi 190 takime biznesi dhe paraqiti më shumë se 20 kompani nga të dy vendet.